Trang bị ngay những kiến thức này nếu bạn không muốn vùng kín nhiễm bệnh nặng trong kỳ nghỉ hè

Làm thế nào để diện những bộ đồ bikini bó sát mà vùng kín vẫn luôn khỏe mạnh? Dưới đây là những giải pháp được chuyên gia đưa ra giúp bảo vệ sức khỏe vùng kín trong những ngày nghỉ hè sôi động.

Cẩn trọng những căn bệnh dễ dàng tấn công vùng kín vào những kỳ nghỉ sắp đến

Bạn đang chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè của mình với những chuyến đi biển sôi động. Nhưng đi kèm với những niềm vui trong kỳ nghỉ hè, nhiều chị em cũng vô cùng lo lắng cho tình trạng sức khỏe vùng kín của mình. Việc đi biển và diện những bộ đồ bikini ôm sát, sự thay đổi thời tiết, khí hậu, thường xuyên tiếp xúc với nước biển, chế độ ăn uống thay đổi… Và thế là vô vàn những vấn đề không mong đợi ở vùng kín tìm đến bạn.

BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung (Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp) cho biết thêm, nếu không chú ý giữ gìn vùng kín vào những kỳ nghỉ hè, nhất là khi đi biển, chị em dễ gặp phải những căn bệnh có thể tấn công vào mùa hè. Nguyên nhân xuất phát từ tiết trời nắng nóng, dịch tiết mồ hôi nhiều, vùng kín luôn trong tình trạng ẩm ướt, đó là chưa kể đến việc bạn thường xuyên đằm mình xuống nước biển… tạo điều kiện cho nhiều vi khuẩn tấn công vùng kín. Do đó, chúng ta cần có những giải pháp để bảo vệ sức khỏe vùng kín.

Dưới đây là một số giải pháp giúp bạn ngăn chặn một số phiền toái, ổn định sức khỏe vùng kín, sẵn sàng cho một kỳ nghỉ vui khỏe:

Dọn dẹp đám vi ô lông vùng kín

Dọn dẹp sạch sẽ đám vi ô lông ở vùng kín có thể là một giải pháp nghe có vẻ khôn ngoan nhưng thực tế lại ẩn chứa nhiều nguy cơ rủi ro. "Cạo lông vùng kín có thể gây ra kích ứng và nhiễm trùng quanh nang lông, hay còn được gọi là viêm nang lông", bác sĩ Alyssa Dweck, tác giả của cuốn sách nổi tiếng The Complete A to Z For Your V cho biết.

"Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy chắc chắn là bạn vệ sinh vùng kín sạch sẽ trước khi cạo, sau đó dùng kem cạo râu hoặc xà bông có tính tẩy rửa nhẹ bôi lên và cạo lông vùng kín. Luôn luôn sử dụng dao cạo mới và cạo theo hướng mọc của lông", chuyên gia cho biết thêm.

Bạn muốn thay thế bằng wax vùng bikini? Đừng quên bạn phải tránh sử dụng chất tẩy tế bào chết trong vòng vài ngày trước khi đi biển và cắt tỉa ngắn khoảng 3cm. Nếu lông vùng kín ngắn hơn sẽ gây khó khăn cho việc waxing, thậm chí khả năng mọc lại vô cùng nhanh. Nếu lông vùng kín dài hơn, waxing sẽ gây cảm giác đau đớn. Để ngăn chặn tình trạng này, bạn cần sử dụng ibuprofen hoặc aspirin 1h trước khi tiến hành wax. Sau đó cần thoa một ít kem hydrocortisone lên làn da bạn vừa waxing để giảm bớt sự khó chịu và tấy đỏ.

Ngăn chặn chu kỳ kinh nguyệt trong thời gian đi nghỉ

Bạn hoàn toàn có thể kiếm soát được chu kỳ kinh nguyệt, khống chế không cho nó diễn ra đúng vào thời gian đi nghỉ biển. Hãy sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày một cách an toàn theo hướng dẫn của bác sĩ, dược sĩ để tạm thời ngăn chặn kinh nguyệt.

"Mỗi chị em có cơ địa khác nhau, rất khó để đưa ra các khuyến cáo cụ thể, do đó hãy hỏi ý kiến bác sĩ trước khi quyết định chuyển ngày "đèn đỏ" sang thời gian khác", BS Mache Seibel, giảng viên của Trường Đại học Y Harvard nói.

Nếu bạn đang dùng thuốc ngoài, bác sĩ có thể sẽ yêu cầu bạn không được dùng loại thuốc đó mới có thể sử dụng thuốc tránh thai hàng ngày để ngăn chặn kinh nguyệt đến vào thời điểm không mong muốn.

Đi tiểu thường xuyên

Nhiễm trùng đường tiểu rất dễ phát sinh vào khoảng thời gian đi biển của bạn. Giải pháp đơn giản giúp bạn ngăn chặn tình trạng nhiễm trùng đường tiểu đau đớn và khó chịu này là đi tiểu thường xuyên để cảm thấy thoải mái hơn. Nếu bạn phải ngồi lâu trên những chuyến bay dài, đừng quên đứng dậy thường xuyên đi vệ sinh.

TS Seibel cho biết: "Bàng quang quá căng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển, khiến bạn dễ bị nhiễm trùng đường tiểu. Điều quan trọng nữa là bạn cần đi tiểu trước và sau khi quan hệ tình dục, để vi khuẩn được rửa trôi ra ngoài qua đường niệu đạo".

Sử dụng chất bôi trơn phù hợp

Có thể nói sex trong kỳ nghỉ được coi là khá hoàn hảo. Nếu bạn thường xuyên sử dụng chất bôi trơn, đừng quên đóng gói theo, tránh việc mua tại các cửa hàng địa phương – nơi mình sẽ đến du lịch vì có thể không phù hợp cơ địa, gây hiểm họa cho vùng kín. BS Seibel cảnh báo thêm, các sản phẩm có mùi thơm còn gây khó chịu và phá vỡ sự cân bằng của vi khuẩn có lợi trong âm đạo.

Thay đồ ngay sau khi đi bơi

Tiến sĩ Seibel cho biết, việc cứ để nguyên người ướt nhèm trong bộ bikini khi vừa bơi lên xong sẽ đem đến môi trường ấm áp, ẩm ướt, tạo điều kiện cho nấm men phát triển, do đó bạn dễ dàng bị nhiễm nấm men. Tiến sĩ Seibel nói: "Hãy thay ngay bikini cũng như bất cứ bộ đồ nào khoác lên người ngay sau khi bạn bơi lên bờ. Sau đó bạn nên giặt và phơi để khô nhanh. Lựa chọn vải lanh cho những bộ cánh bikini là tốt nhất để giảm sự phát triển của nấm men".

Ngoài những giải pháp trên, BS sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung khuyên, chị em không nên mặc quần lót chật. Cần giữ bộ phận sinh dục thường xuyên thông thoáng, khô sạch. Khi vệ sinh vùng kín không nên dùng những loại chất tẩy rửa, xà phòng có tính tẩy rửa mạnh. Không tự ý thụt rửa âm đạo. Sau khi đi biển về, đừng quên lịch khám phụ khoa để loại bỏ nguy cơ mắc bệnh vùng kín sau chuyến du lịch, tránh bị viêm nhiễm nặng, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.