Hội thảo các ngành học hấp dẫn tại Australia

Du học SET gợi ý những ngành học đang thu hút tại Australia.

Ngành Dữ liệu (Big Data)

Đây được xem là lĩnh vực nóng nhất của công nghệ. Theo trang Mashable, big data là tiến bộ trong công nghệ quản lý dữ liệu, cho phép sự gia tăng quy mô và thao tác dữ liệu của một công ty. Nó cho phép các công ty biết thêm chi tiết về khách hàng, sản phẩm và cơ sở hạ tầng của họ.

Gần đây, người ta ngày càng tập trung vào việc kiếm tiền từ các dữ liệu đó. Mỗi ngày trên thế giới có đến 2,5 tỷ lượng dữ liệu được tung ra. Trong khi đó, Google thu thập khoảng 10 tỷ Gigabyte dữ liệu và xử lý 3,5 tỷ yêu cầu trong một ngày.

Hiện nay, các vị trí công việc trong lĩnh vực big data ở Australia rất khó để lấp đầy vì nhu cầu tuyển dụng rất lớn trong khi số lượng người lao động có kỹ năng để đáp ứng được lại quá ít. Những vị trí đang nóng trên thị trường là Nhà khoa học dữ liệu (Data Scientist), Kỹ sư dữ liệu (Data Engineer) và Quản lý phân tích (Analytics Manager).

Mức lương trung bình của Kỹ sư dữ liệu ở Australia là gần 90.000 AUD một năm. Nhà Quản lý phân tích sẽ nhận được hơn 100.000 AUD một năm. Sinh viên có thể theo học khóa Cử nhân phân tích kinh doanh, Cử nhân khoa học- phân ngành khoa học dữ liệu hoặc Cử nhân thương mại- phân ngành Hệ thống thông tin kinh doanh để theo đuổi các công việc trong lĩnh vực này.

Ngành IOT (Internet of Things)

Theo định nghĩa từ Wikipedia, Internet of Things (IoT) là viễn cảnh trong đó mọi vật được cung cấp các định danh và khả năng tự động truyền tải dữ liệu qua một mạng lưới mà không cần sự tương tác giữa con người với con người hoặc con người với máy tính.

IOT là từ khóa được quan tâm bậc nhất trong cộng đồng công nghệ. Không chỉ làm thay đổi cách con người tương tác trong cuộc sống hàng ngày, nó còn có thể ảnh hưởng đến rất nhiều các đơn vị sản xuất hàng hóa. Như một dòng chảy ngầm, kỷ nguyên IOT chỉ thực sự được chú ý và bùng nổ trong những năm gần đây, sau sự phát triển của smartphone, tablet và những thiết bị kết nối không dây…

Lĩnh vực IOT dự kiến sẽ tăng trưởng 20% trong khoảng thời gian 2015-2020. Mức chi tiêu cho các công ty sử dụng hình thức B2B IOT lên đến 267 tỷ và tạo ra doanh thu 1,9 nghìn tỷ. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội nghề nghiệp cho những bạn trẻ năng động. Để làm việc trong lĩnh vực này, sinh viên có thể theo học khóa Cử nhân kỹ Thuật, Cử nhân công nghệ thông tin hoặc Cử nhân khoa học.

Sinh viên có nhiều lựa chọn khi du học tại Australia.

Ngành An ninh mạng (Cyber Security)

Tổng thiệt hại do tấn công mạng toàn cầu hằng năm là 400 tỷ, con số này bằng tổng GDP của 22 nước gộp lại. Năm 2015, lĩnh vực an ninh mạng được định giá 500 tỷ USD và dự kiến đến năm 2019 sẽ lên mức 2.000 tỷ USD. Có đến một triệu công việc về an ninh mạng được mở ra trong năm 2016. Riêng ở Australia, 88% các công ty tuyên bố việc thiếu an ninh mạng.

Sinh viên có thể tìm kiếm cho mình vị trí Cố vấn an toàn mạng (Cyber safety adviser) hay Chuyên viên phân tích an ninh (security analyst) trong một công ty về tài chính, ngân hàng hoặc một tổ chức Chính phủ. Bên cạnh đó, những lựa chọn khác là cũng có thể trở thành Chuyên viên phân tích rủi ro (risk analyst) hoặc Cố vấn chính sách (policy adviser).

Theo trang payscale, mức lương trung bình dành cho chuyên viên phân tích an ninh là khoảng 80.000 AUD một năm và cho cố vấn an toàn mạng dao động trong khoảng 63.000-95.000 AUD một năm. Sinh viên có thể tham gia lĩnh vực này bằng cách theo học chương trình Cử nhân nghiên cứu an ninh, Cử nhân chuyên ngành an ninh mạng, Cử nhân công nghệ thông tin với chuyên ngành An ninh mạng.

