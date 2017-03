Học tiến sĩ tại New Zealand với mức phí 7.000 NZD mỗi năm

Sinh viên quốc tế học tiến sĩ tại New Zealand được hỗ trợ và khuyến khích trả học phí như công dân nước này với mức phí tối đa một năm chỉ 7.000 NZD.

Ưu thế khi học tiến sĩ tại New Zealand

Chọn học tiến sĩ tại đất nước này, bạn được hưởng nên giáo dục chất lượng, bằng cấp được công nhận toàn cầu; học phí thấp, chỉ 5.500 - 7.000 NZD mỗi năm; có cơ hội làm trợ giảng, được trả lương như các thầy cô hướng dẫn trong trường.

Học viên có nhiều cơ hội nhận học bổng từ Chính phủ, các tập đoàn, ngân hàng lớn của New Zealand; được làm việc toàn thời gian khi học tập, nghiên cứu và trong các kỳ nghỉ; được đưa gia đình (vợ, chồng, con cái) sang New Zealand khi học tiến sĩ.

Bên cạnh đó, con của nghiên cứu sinh được miễn học phí tại các trường tiểu học, trung học công lập; người đi theo (vợ hoặc chồng) được làm việc toàn thời gian trong thời gian sống tại New Zealand; được ở lại làm việc một năm sau khi học xong; được ở lại làm việc dài hạn khi xin được việc; được định cư khi đủ điều kiện.

Nếu quan tâm tới chương trình này và cơ hội du học New Zealand, bạn có thể tham dự ngày hội tuyển sinh, tư vấn học bổng hơn 69 trường New Zealand được tổ chức tại TP HCM và Hà Nội:

Tại TP HCM: ngày 21/3, từ 16h đến 19h tại khách sạn Grand Sài Gòn, số 8 Đồng Khởi, quận

Tại Hà Nội: ngày 22/3, từ 16h đến 19h tại khách sạn De L'Opera Hanoi, 29 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm.

Vào cửa tự do, miễn phí các dịch vụ. Xem chi tiết ngày hội tại đây.

Ưu đãi cho du học sinh tham dự

Tham dự sự kiện, bạn có nhiều cơ hội nhận quà và hỗ trợ lên đến 25 triệu đồng; rút thăm trúng thưởng điện thoại Oppo sành điệu; tặng phí dịch thuật trị giá một triệu đồng; tặng phí xét hồ sơ xin học (application fee) - tùy trường.

Bạn còn được tặng phí hành chính trị giá 2,25 triệu đồng; tặng phí thi IELTS, PTE A trị giá 3,5 triệu đồng; tặng 5 triệu đồng khi nhập học.

Phụ huynh và học sinh vào cửa tự do hoặc đăng ký trước để được đón tiếp chu đáo. Đăng ký tham dự tại đây. Học sinh, sinh viên có nhu cầu xin học bổng có thể gửi trước hồ sơ hoặc mang theo bản công chứng học bạ, bảng điểm, chứng chỉ tiếng Anh để được tiếp nhận và xem xét hồ sơ tại chỗ.

Chọn trường để học tiến sĩ tại New Zealand

Ứng viên có thể chọn học trong số 8 trường ĐH công lập của New Zealand gồm: University of Auckland; AUT University; University of Otago; University of Canterbury; Massey University; Lincoln University; Victoria University of Wellington; University of Waikato. Xem chi tiết các trường tại đây.

Các trường đều cung cấp các khóa học nghiên cứu sinh với nhiều ngành học như: Kinh tế, Kiến trúc và xây dựng, Nông nghiệp, Kinh tế phát triển, Nhân học, Quản trị kinh doanh, Văn hóa xã hội, Hoá học, Khoa học sinh vật, Khoa học trái đất, Công nghệ kỹ thuật…

Tuy nhiên, mỗi trường lại có những thế mạnh khác nhau như Lincoln University nổi tiếng về các khóa học Nông nghiệp; Massey University nổi tiếng về khóa học tiến sĩ ngành Luật và Kinh doanh; Otago University nổi tiếng về ngành Y dược…

Điều kiện nhập học, quy trình xét tuyển

Các ứng viên trong chương trình nghiên cứu sinh được đánh giá trên từng trường hợp cụ thể. Thông thường, sinh viên phải đáp ứng những điều kiện đầu vào sau: bằng cử nhân xuât sắc; bằng thạc sĩ dạng nghiên cứu (research) từ một trường đại học được công nhận; tiếng Anh, chứng chỉ IELTS, TOEFL hoặc PTE A (thi tại công ty Đức Anh); đề cương nghiên cứu khoa học; lý lịch khoa học thể hiện năng lực nghiên cứu; các bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước, hoặc sách viết chung hoặc viết riêng.

Quy trình chung để xin học là tìm giáo viên hướng dẫn, xin thư mời học, xin visa du học.

Hỗ trợ từ công ty Đức Anh - đại diện các trường đại học

Công ty Đức Anh sẽ hỗ trợ các bạn các việc sau: hướng dẫn tìm giáo sư hướng dẫn luận văn; xin thư mời học; xin visa du học; bố trí nhập học; sắp xếp đón học viên khi tới sân bay, bố trí nhà ở, bảo hiểm và các vấn đề liên quan; làm thủ tục cho người thân đi theo.

Cơ hội học bổng

Hầu hết các trường đại học tại New Zealand đều có học bổng cho sinh viên chương trình tiến sĩ. Tuy nhiên, số lượng học bổng có hạn và xét dựa trên kết quả học tập, công trình nghiên cứu trước đây và đề án tiến sĩ đưa ra. Học bổng bao gồm học phí hoặc sinh hoạt phí, ngoài ra có thể có thêm hỗ trợ tài chính để phục vụ cho đề tài nghiên cứu.

Nhiều học bổng cho chương trình tiến sĩ từ chính phủ New Zealand như: học bổng Asean Scholars Awards; học bổng New Zealand International Doctoral Research Scholarship; học bổng từ Quỹ hỗ trợ học bổng (NZAS); học bổng Ngân hàng dự trữ New Zealand (RBNZ)… Học bổng toàn phần hoặc bán phần giúp sinh viên có thành tích tốt được học tập và nghiên cứu tại New Zealand.

Phạm Thùy Trang - cựu thủ khoa Đại học Y Dược TP HCM - tốt nghiệp thạc sĩ tại Hàn Quốc, đã đạt học bổng toàn phần theo chương trình New Zealand International Doctoral Research Scholarship (NZIDRS) của Chính phủ New Zealand.

Thùy Trang chia sẻ: "Tôi chọn New Zealand để học tập vì 3 lý do chính: chất lượng nền giáo dục, môi trường sống thân thiện dễ hòa nhập và sự nhiệt tình của giáo sư hướng dẫn". Thùy Trang cho biết cô có nhiều bạn đang học tập tại New Zealand, tất cả họ đều hài lòng với đời sống học tập đây, vì thế, cô càng tin tưởng vào lựa chọn của mình.

Các trường đại học New Zealand có cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập cởi mở, giúp sinh viên phát huy tư duy sáng tạo và khả năng nghiên cứu độc lập.

Về kinh nghiệm xin học bổng, Trang bật mí, bên cạnh điểm số học tập tốt, các bạn cần phải chuẩn bị CV cụ thể và chi tiết, trong đó nêu bật toàn bộ quá trình và thành quả đạt được. Quan trọng nhất, bạn cần có thêm thành tích nghiên cứu được đăng trên báo quốc tế, vì đó là chứng thực giá trị nhất cho thành quả nghiên cứu. Cô tâm sự: “Bạn đừng ngại nỗ lực nghiên cứu và phải kiên trì theo đuổi dự án đến phút cuối”.

Với nhiều ưu điểm khi học tiến sĩ tại New Zealand cùng cơ hội học bổng hấp dẫn, Công ty tư vấn du học Đức Anh hy vọng nhiều sinh viên Việt Nam có cơ hội được học tập và sinh sống tại đất nước này.

