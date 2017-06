Đây là những điều kỳ lạ sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ngồi trên máy bay

Việc đột ngột thay đổi độ cao có thể sẽ khiến cơ thể bạn phản ứng bất thường, nếu từng đi máy bay, hẳn là bạn cũng đã trải qua những cảm giác khó tả này.

1. Chân bị sưng lên

Khi ở trên máy bay, bạn không thể tự do đi lại hay duỗi chân một cách thoải mái. Hậu quả của việc thiếu vận động là máu không lưu thông được ở chân bị sưng hoặc thậm chí đông máu. Để tránh hiện tượng này, bạn nên cố gắng di chuyển hoặc tự vận động chân liên tục.

2. Cảm giác về đồ ăn thay đổi

Theo các nhà khoa học, do các vùng não chịu trách nhiệm về sở thích vị giác hoạt động một cách khác biệt khi bạn ở trên không. Vì thế, nếu bình thường bạn là người thích ăn đồ ngọt nhưng lên máy bay lại nổi hứng muốn uống nước ép chua thì cũng là điều rất bình thường.

3. Hôi miệng

Mất nước làm cho cơ thể sản xuất ít nước bọt, khiến vi khuẩn trong khoang miệng sinh sôi và mùi hôi cũng xuất hiện từ đó. Bạn có thể tránh điều này bằng cách gọi một bữa ăn bổ dưỡng trước chuyến bay và nhai kẹo cao su.

4. Vấn đề về da

Một lần nữa, mất nước có thể dẫn đến mụn và các vấn đề về da. Không khí khô trên máy bay khiến da bị yếu đi các vấn đề về da bắt đầu xuất hiện. Để tránh hiện tượng này, hãy bôi một lớp kem dưỡng ẩm trước khi máy bay cất cánh.

5. Chóng mặt

Chóng mặt, buồn nôn hoặc thậm chí nôn ói trong suốt chuyến bay là những hiện tượng thường gặp trên các chuyến bay. Nguyên nhân là do những hình ảnh tĩnh mà bạn nhìn thấy không tương ứng với cảm giác di chuyển và cơ thể bị căng thẳng. Để giảm bớt các triệu chứng, hãy chọn chỗ ngồi gần cửa sổ.

6. Vấn đề về tiêu hóa

Việc ngồi nhiều giờ liền trên máy bay có thể dẫn đến táo bón hoặc đầy hơi do quá trình trao đổi chất bị chậm lại trong khi sự thay đổi áp lực ảnh hưởng đến tuần hoàn của cơ thể. Do đó, bạn nên giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể trước chuyến bay và thỉnh thoảng hãy vận động tay chân trong khi bay để tránh vấn đề khó chịu trên.

7. Đau tai

Thay đổi áp suất trên máy bay khiến tai bị ù và đau. Cách đơn giản để khắc phục vấn đề này là nhai kẹo cao su hoặc kẹo cứng do chúng giúp kích thích sự tiết nước bọt nuốt không khí.

8. Đau răng

Nhiều hành khách kêu than rằng họ bỗng dưng bị đau răng khi đi máy bay. Lý giải hiện tượng này, các nhà khoa học cho rằng đó là do sự thay đổi áp suất. Không khí lọt vào kẽ răng sẽ khiến ê nhức răng tạm thời.

9. Tâm lý khi đi máy bay

Ngay cả những người không sợ đi độ cao vẫn có thể cảm thấy căng thẳng hoặc thậm chí tâm lý thay đổi khi đi máy bay. Lý do là ở trên máy bay gây cảm giác không an toàn tuyệt đối cho hành khách khiến bạn sinh ra lo lắng. Cách khắc phục là đọc một cuốn sách thú vị hoặc xem bộ phim, nghe nhạc yêu thích giúp bạn ngủ được và đối phó với cảm giác bất an.

