Khoa học đã chứng minh đây chính là chìa khóa giúp trẻ học tập tốt

Không phải cứ chất đống bài tập và thời gian học hành nhiều là đạt được kết quả mong muốn. Liệu có cách nào đơn giản hơn, dễ dàng hơn để trẻ thành công trên con đường học tập?

Càng vận động nhiều, càng học giỏi hơn

Một nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, luyện tập thể dục thể thao có tác dụng vô cùng tích cực đối với năng lực học tập tại trường của trẻ, nhất là bé trai.

Nghiên cứu do chuyên gia 3 trường Đại học Eastern (Phần Lan), Đại học Jyväskylä (Phần Lan) và Đại học Cambridge (Anh) hợp tác cho thấy, học sinh nam càng năng vận động thể chất bao nhiêu, càng đạt kết quả tốt bấy nhiêu trong các bài kiểm tra học vấn, bao gồm cả môn đọc và môn số học.

Lấy ví dụ ngay chính nước Phần Lan. Mặc dù có hướng tiếp cận có vẻ cổ lỗ sĩ với giáo dục, hệ thống trường học Phần Lan lại được xếp hạng tốt nhất thế giới với những học sinh có trình độ học vấn cực kỳ đáng nể. Ngành giáo dục Phần Lan luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vui chơi thay vì ngồi lì một chỗ học, trong đó có cả thời gian nghỉ giải lao.

Luyện tập thể dục thể thao có tác dụng vô cùng tích cực đối với năng lực học tập tại trường của trẻ (Ảnh minh họa).

Trở lại nghiên cứu trên, các chuyên gia đã phân tích một nhóm trẻ (89 trẻ trai và 69 trẻ gái) độ tuổi từ 6-8, học từ lớp 1 đến lớp 3. Máy đo nhịp tim và cảm ứng chuyển động được sử dụng để theo dõi số lần trẻ vận động nhiều và khi trẻ chỉ ngồi một chỗ. Kết quả, học sinh nam vận động thể chất nhiều hơn đạt điểm kiểm tra cao hơn, trong khi những học sinh hay ngồi một chỗ đạt điểm thấp hơn.

Tiến sĩ Eoro Haapala cho biết: "Hoạt động thể chất có liên quan tới kỹ năng đọc hiểu của trẻ. Cụ thể, các học sinh nam từ lớp 1 tới lớp 3 hăng hái vận động thể chất ở mức trung bình tới cường độ cao, ít ngồi một chỗ có kỹ năng đọc hiểu tốt hơn. Trái lại, các bé ngồi một chỗ nhiều sở hữu kỹ năng đọc kém nhất".

Kết quả nghiên cứu này đúng với bé trai hơn bé gái. Nguyên nhân có thể do hội chứng tăng động giảm chú ý xuất hiện phổ biến ở bé trai hơn.

Một nghiên cứu khác kéo dài 9 tháng được tiến hành với trẻ 7-9 tuổi. Kết quả, những học sinh thường xuyên tham gia các chương trình vận động thể chất có khả năng tập trung, trí nhớ và nhận thức linh hoạt hơn.

Bất kể giới tính, luyện tập thể dục thể thao rõ ràng có lợi cho tất cả mọi người. Ngay cả một bài tập thể chất ngắn 20 phút cũng giúp cải thiện điểm số. Thực tế đúng là vậy. Nhờ tập luyện, năng lượng thần kinh dư thừa được đốt cháy, tâm lý được cải thiện và tình trạng sương mù não được loại bỏ. Tất cả giúp trẻ suy nghĩ rõ ràng, mạch lạc hơn và nhớ lại thông tin đã được học cũng dễ dàng hơn.

Cha mẹ làm gì để giúp trẻ tăng cường hoạt động thể chất, từ đó, gặt hái thành công trong học tập?

1. Dành cho trẻ những khoảng thời gian ngoài trời bổ ích

Vận động ngoài trời mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ nhỏ (Ảnh minh họa).

Có vô số lý do để bạn khuyến khích con vui chơi ngoài trời nhiều hơn nữa. Vận động ngoài trời giúp bé đạt được sự cân đối về hình thể, tăng cường hiệu quả học tập, sáng tạo. Hãy biến việc vui chơi ngoài trời thành thói quen và niềm yêu thích với trẻ, để trẻ có cơ hội "tắm" trong liều thuốc quý giá mang tên mặt trời, nắng, gió và môi trường tự nhiên xung quanh.

2. Khích lệ trẻ tham gia các môn thể thao

Khi bạn tập cho con đam mê chơi bóng đá, bóng rổ, điền kinh… bạn đang giúp trẻ thiết lập hệ thống thành công đa điểm: tinh thần, thể chất và xã hội. Đây là sự thay thế tuyệt vời cho những buổi tập thể hình theo lịch mà ngay cả người lớn nhiều khi cũng khó có thể duy trì đều đặn.

Ngoài ra, khi tham gia các môn thể thao trên, trẻ không những được nâng cao sức khỏe mà còn xây dựng các mối quan hệ xã hội, học các kỹ năng mới, cách thức làm việc theo nhóm và phát triển sự cạnh tranh lành mạnh.

Hoạt động thể chất không nhất thiết phải là các môn thể dục, thể thao bài bản (Ảnh minh họa).

3. Vận động với trẻ đơn giản chỉ là chơi thôi!

Hoạt động thể chất không nhất thiết phải là các môn thể thao bài bản. Dù trong nhà hay ngoài trời, hãy để vui chơi là một việc làm thú vị thì sẽ mang lại tác dụng to lớn cho trẻ. Trẻ có thể nghĩ ra bất cứ trò chơi nào giúp tăng nhịp tim, vã mồ hôi và thêm tiếng cười như kéo co, nhảy ô lò cò, bịt mắt bắt dê…

Ngay cả khi chỉ ở trong nhà, các hoạt động vận động dành cho trẻ cũng vô cùng phong phú. Hãy bật nhạc lên để trẻ khiêu vũ. Tìm một số bài tập thể hình dành cho trẻ em trên youtube. Giữ lại các miếng lót hàng hóa bằng nilon bóp nổ để trẻ tha hồ nhảy nhót lên trên. Hay đơn giản chỉ cần bạn tắt các loại màn hình đi và trẻ sẽ tự mình tìm ra hoạt động giải trí tốt nhất.

4. Cha mẹ hãy là tấm gương

Bố mẹ hãy là tấm gương cho con trong việc chăm chỉ vận động thể chất (Ảnh minh họa).

So với những câu ra lệnh hay thúc giục: "Tích cực vận động đi chứ!"?, có một việc hiệu quả hơn nhiều. Đó là bố mẹ hãy tự mình làm gương cho trẻ. Cũng như phần lớn các việc khác, trẻ sẽ noi gương bạn tốt hơn so với chỉ nghe chỉ dẫn suông. Ảnh hưởng của bạn đến trẻ nhiều hơn so với hình dung của bạn. Bạn rốt cuộc là người chịu trách nhiệm cao nhất cho việc con trẻ có một lối sống lành mạnh hay không.

Vì thế, hãy để trẻ thấy bạn luôn coi vận động thể chất là ưu tiên. Lên kế hoạch tập luyện và cho trẻ thấy bạn bắt tay vào hành động như thế nào. Hoặc rủ trẻ cùng đi bộ, đạp xe, leo núi. Bên cạnh lợi ích thể chất, những hoạt động này còn gắn kết tình thân gia đình, tạo ra những ký ức mà trẻ sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Nguồn: Parent