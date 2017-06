Sáng nay, hơn 76.000 thí sinh Hà Nội bước vào “cuộc đua” lớp 10 công lập

Sáng nay 8/6, hơn 76.000 thí sinh Hà Nội bước vào kì thi lớp 10 THPT với môn thi chung đầu tiên là Ngữ văn. Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội có 153 địa điểm thi với hơn 3.000 phòng thi.

Năm học 2016-2017 có khoảng 83.000 học sinh Hà Nội tốt nghiệp THCS. Tuy nhiên, chỉ khoảng 70% có cơ hội học tại trường công lập, còn lại sẽ học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường nghề. Do kỳ thi có tính cạnh tranh cao, công tác chuẩn bị tổ chức nhằm đảm bảo chu đáo, an toàn, nghiêm túc được đặc biệt coi trọng.

“Cuộc đua” vào lớp 10 công lập Hà Nội được đánh giá đầy căng thẳng.

Năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội điều động gần 6.500 giáo viên làm nhiệm vụ coi thi trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan của kỳ thi, trưởng điểm thi là người ở đơn vị khác đến, không phải là cán bộ, giáo viên của trường THPT nơi tổ chức điểm thi.

Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, từ ngày 30/5 đến 3/6 Sở đã thành lập 15 đoàn thanh tra, kiểm tra 153 điểm thi. Cơ bản các trường đặt làm điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các phòng làm việc của điểm thi được trang bị đầy đủ ánh sáng, loa, điện thoại bàn, bàn ghế. Số phòng thi đã bố trí đầy đủ bàn, ánh sáng, quạt mát. Công tác phân luồng giao thông, chống ùn tắc trước cổng các điểm thi cũng được chú ý.

Các nhà trường có điểm thi có sự phối hợp lực lượng công an, điện lực để đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Điểm thi gần nhà dân, có nhiều hàng quán, nhà trường phối hợp với lực lượng an ninh tăng cường thêm lực lượng để bảo đảm an toàn cho kỳ thi.

Điểm mới trong công tác thanh tra kỳ thi vào lớp 10 năm nay là thanh tra lưu động thay vì cắm cốt như mọi năm. Đoàn thanh tra từ 3 - 5 người, không nhất thiết đi kiểm tra hết điểm thi, nhưng việc thanh tra phải làm trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động thanh tra thi hoàn toàn độc lập với điểm thi, làm theo đúng nhiệm vụ, đúng chức trách.

Lịch thi vào lớp 10 ở Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố số điện thoại đường dây nóng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2017- 2018 là 0162 676 3905. Học sinh, phụ huynh và nhân dân thủ đô có thể gọi đến số máy này để phản ánh những bức xúc, các hiện tượng tiêu cực của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hoặc khi có nhu cầu giải đáp những băn khoăn, thắc mắc liên quan đến kỳ thi.

Trong ngày thủ tục dự thi hôm qua, nhiều thí sinh mặc quần áo không chỉnh tề... nên các cán bộ làm nhiệm vụ kì thi đã có lời nhắc nhở, tại buổi thi chính thức nếu thí sinh mặc không đúng quy định sẽ không được phép vào trường thi.

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT, nhiều trường THPT chuyên ở Hà Nội có đầu vào thậm chí khó hơn thi đại học. Một số trường THPT công lập không chuyên, tỷ lệ chọi rất cao. Chẳng hạn, trường Chu Văn An chỉ tuyển 240 học sinh nhưng có đến 730 hồ sơ đăng ký nguyện vọng một, tỷ lệ chọi là 1:3. THPT Kim Liên 1 chọi 2,3…

Lệ Thu