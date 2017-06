Chiến trường Syria: Giao tranh loạn xạ, chồng chéo giữa các phe

Chiến trường Syria chứng kiến các chiến dịch quân sự chồng chèo của quân đội chính phủ, lực lượng đối lập và Liên quân chống IS của Mỹ.

Ngày 6/6, trong khi các tay súng đối lập thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) phát động giai đoạn tấn công mới nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành trì Raqqa, thì lực lượng Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu cũng đã tiến hành một cuộc tấn công khác nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Ảnh: AFP.

Mặc dù Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây khẳng định “thời kỳ tồi tệ nhất” của nước này đã đi qua, tuy nhiên các cuộc giao tranh giữa các bên đối địch và các tay súng khủng bố tại quốc gia Trung Đông này sẽ vẫn còn trong thời gian tới, thậm chí còn ác liệt hơn.

Phát biểu trước báo giới tại làng Hazima, phía Bắc thành phố Raqqa, người phát ngôn SDF Talal Sello cho biết, trong hơn 7 tháng qua, lực lượng này đã bao vây thành phố Raqqa từ ba hướng: Bắc, Đông và Tây.

“Sau khi cô lập thành công thành phố này, tới đây lực lượng của chúng tôi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, đó là giải phóng hoàn toàn thành phố”, ông nói.

Ông Talal Sello nhấn mạnh, giai đoạn tấn công mới này đã được lên kế hoạch từ lâu và được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng với sự hỗ trợ của các cuộc không kích ngày đêm của lực lượng Liên quân do Mỹ dẫn đầu.

Việc SDF phát động giai đoạn tấn công mới nhằm vào IS được đưa ra chưa đầy một tháng sau khi chính phủ Mỹ quyết định vũ trang cho lực lượng này.

Ông Talal Sello cũng tiết lộ, lực lượng này đã nhận được một phần số vũ khí từ phía Mỹ. Đây được xem là cơ sở quan trọng để SDF tạo ra một đột phá mới trong cuộc chiến chống IS. Đây cũng sẽ là cơ hội “lấy điểm” hiếm hoi trong mắt cộng đồng quốc tế của lực lượng đối lập Syria, trong bối cảnh quân đội chính phủ nước này liên tiếp giải phóng nhiều khu vực từng bị IS và lực lượng đối lập kiểm soát trong thời gian qua.

Các nhà phân tích nhận định, nếu giải phóng thành công Raqqa, không chỉ giành thêm được khu vực kiểm soát, mà SDF còn có thể nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ Mỹ, cũng như có thể nâng cao vị thế của mình khi bước vào bàn đàm phán với chính phủ nước này.

Tuy nhiên, ngay khi phát động cuộc tấn công IS tại Raqqa, Thổ Nhĩ Kỳ - một quốc gia láng giềng của Syria - lại cho rằng cuộc tấn công có thể tiềm ẩn nhiều mối đe dọa đối với an ninh nước này.

Tại một mặt trận khác phía Nam của Syria, cũng trong ngày 6/6, Liên quân quốc tế chống IS do Mỹ dẫn đầu đã mở một cuộc tấn công nhằm vào lực lượng ủng hộ chính phủ Syria, sau khi cho rằng lực lượng này đã tiến vào một khu vực không được phép.

Tuyên bố của Liên quân nêu rõ, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã đe dọa lực lượng Mỹ và các đối tác ở miền Nam Syria.

Liên quân khẳng định, bất chấp những lời cảnh báo trước đó, lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã đưa xe tăng, pháo, súng phòng không, xe tải có vũ trang và hơn 60 binh sĩ vào khu vực tránh xung đột vốn đã thỏa thuận từ trước. Liên quân cho biết, đã tiêu diệt 2 khẩu pháo, một súng phòng không và làm hư hại một xe tăng của lực lượng ủng hộ chính phủ Syria.

Đây là lần thứ hai trong vòng chưa đầy một tháng liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công lực lượng thân chính phủ Syria, khi lực lượng này đang trên đường tới căn cứ Al-Tanf gần biên giới với Iraq và Jordan - nơi liên quân đang huấn luyện các lực lượng địa phương.

Trước đó, hôm 5/6 Liên quân quốc tế cũng đã tiến hành không kích IS tại Raqqa.

Tuy nhiên, cuộc không kích đã khiến 21 người dân thường thiệt mạng khi họ đang tìm cách trốn khỏi thành phố.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết số người này đã bị trúng đạn khi đang trên tàu vượt sông Euphrates để trốn khỏi khu vực ngoại ô phía Nam Raqqa.

Chiến trường tại Syria thời gian qua đã chứng kiến nhiều chiến dịch quân sự từ các lực lượng quân đội chính phủ Syria, lực lượng đối lập nước này và Liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu nhằm tiêu diệt IS tại quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, cùng với đó vẫn xảy ra các cuộc giao tranh “nhỏ lẻ” giữa các bên đối lập tại Syria, bất chấp các thỏa thuận “làm giảm căng thẳng” do quốc tế bảo trợ đã đạt được./.

Theo Đình Nam/VOV-Trung tâm Tin