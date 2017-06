Người đàn ông khốn khổ 3 năm "dính" 10 vụ tai nạn giao thông

Chỉ trong vòng 3 năm, ông Tám hết bị xe khách, xe tải, rồi tới xe máy tông 10 lần thập tử nhất sinh. Hậu quả, ông bị cắt bỏ một cánh tay, gãy chân, dập sườn, hư phổi... nhưng ông vẫn kiên cường sống tiếp.

Người "đen đủi nhất Long An"

Theo lời giới thiệu của người dân TP Tân An (Long An), chúng tôi tìm về thăm người đàn ông được mệnh danh là "đen đủi nhất Long An". Ông là Nguyễn Văn Tám (tự Tám Cụt, 48 tuổi, ngụ Tân An, Long An).

Từ quốc lộ 1 đi dọc theo con đường mòn lầy lội, đầy cỏ chạy sâu vào cánh đồng lúa xánh rờn gần 2 km là căn chòi rách nát của gia đình ông Tám. Căn chòi nhỏ mái lợp lá, rộng chừng 25m2, vật dụng gia đình cũng chẳng có gì ngoài vài ba cái bàn cũ kỹ.

Căn chòi này ông mượn của người em trai để làm nơi sinh sống vì toàn bộ nhà cửa ông đã bán hết đi đóng tiền viện phí sau 10 lần nằm viện.

Ông Tám đang kể lại sự việc bị tai nạn

“Trên đời này có ai như tôi, 10 lần bị tai nạn xe đụng, mà toàn đụng từ phía sau, có vụ bất tỉnh, có trường hợp cắt bỏ tay, gãy hết xương bàn chân, gãy hai bả vai, dập sườn, phổi... cùng chi chít thương tật khác. Bệnh tật hành hạ rồi nghèo khó đeo bám, cuộc sống bây giờ khổ lắm!", ông Tám bần thần cho hay.

Bà Huyền (vợ ông Tám) than: “Chồng tôi không nhậu, hút thuốc cũng không, chí thú làm ăn, sống có trách nhiệm vậy mà số anh ấy lận đận thế nào. Chạy xe ra đường, lâu lâu nhận tin báo bị xe đụng rồi lại phải mượn tiền lo cấp cứu, điều trị, sau đó phải thuốc men quanh năm. Không nghèo mới lạ!”.

Ông Tám nhớ lại: "Khoảng giữa năm 2014, một lần lên huyện biên giới Vĩnh Hưng để nuôi vịt chạy đồng. Đang điều khiển xe đi phía trước, từ phía sau có hai thanh niên đi chung xe chạy song song, sau đó vượt lên đụng ngang xe tôi làm tôi bất tỉnh phải đưa cấp cứu. Vào bệnh viện bác sĩ chuẩn đoán tôi bị gãy hai xương bả vai, 4 tép xương sườn và dập lách.

Người gây tai nạn khi tới thăm hỏi mới nói thiệt là bạn bè rủ đi nhậu nhưng chạy ngang nhà sợ vợ phát hiện nên kè theo xe tôi nhưng không ngờ lại gây ra tai nạn như vậy".

Ông Tám chỉ vết thương đầy trên cơ thể từ những vụ tai nạn liên tiếp.

Vết thương mới lành, cuộc sống ngày càng khó khăn, ông được đứa em trai cho mượn miếng đất khoảng 3 công để trồng, chăn nuôi tại khu vực ấp Bình Cang 1, xã Bình Thạnh. Do nằm giữa cánh đồng nên công việc ban đầu cũng không dễ dàng gì. Nhưng với quyết tâm vượt lên số phận, ông Tám quên nỗi đau thân thể trồng chanh, chăn nuôi heo, bò và ít cá trên mảnh đất này. Công việc thuận lợi cũng có thêm nguồn thu nhập cho vợ chồng và đứa con trai.

Tuy nhiên, sự đen đủi lại tiếp tục đeo bám ông một lần nữa: "Trung tuần tháng 8/2015, trên đường đi giao chanh trở về, khi tới khu vực quẹo vào căn chòi, từ phía sau một thanh niên chạy xe rất nhanh lại cầm điện thoại nói chuyện tông thẳng vào xe của tôi. Cú đâm quá mạnh khiến tôi văng xa gần 10m rồi bất tỉnh. Tai nạn lần này làm tôi gãy xương đùi, gãy 4 đốt ngón chân và nứt xương đầu gối, nằm cấp cứu 2 tháng”.

Quyết tâm vượt qua nghịch cảnh

Sau hai lần "thập tử nhất sinh", với thân thể không lành lặn, ông Tám lại bắt đầu lại mọi công việc mưu sinh. Tuy vậy, khoảng cuối tháng 11/2015, khi mới xuất viện sau tai nạn tháng 8/2015 chưa được 1 tháng thì ông lại gặp tai nạn khi đi mua thức ăn cho gia đình.

"Khi tôi đi qua vòng xoay nghĩa trang liệt sỹ để rẽ về trung tâm, cùng lúc từ hướng miền tây đi TPHCM, tài xế xe khách 50 chỗ phóng bạt mạng qua phía tôi. Dù cố gắng lách vào lề nhưng chiếc xe kia vẫn tông thẳng vào tôi khiến cả người cả xe lọt vào gầm xe khách.

Do cánh tay trái của tôi còn nằm phía ngoài nên bánh sau cán qua làm đứt lìa gần tới nách khiến tôi ngất lịm. Do không thể hồi phục được, bệnh viện đã cắt bỏ toàn bộ cánh tay trái của tôi, ngoài ra điều trị vết thương gãy 4 xương sườn, dập lách, chấn thương đầu và nằm suốt 3 tháng mới trở về nhà", ông Tám nhớ lại

Vết thương chưa lành hẳn, ngày 29/2/2016, ông Tám lại gặp tai nạn trên đường chạy xe từ đường tỉnh 818 vào chợ Cầu Voi ra quốc lộ 1. Lúc lên gần dốc cầu Bình Bát, do xe cũ nên ông Tám bị tuột dốc làm xe lật ngang đè lên chân trái, bàn chân kẹt vào pô xe bị phỏng nặng. Lúc mọi người kéo anh ra khỏi xe đưa đi bệnh viện lại xác định chân bị gãy.

“Cánh tay tôi bị cắt cũng do xe khách đụng, chân, vai bị gãy do xe máy, dập lách, đứt dây chằng chân trái… cơ thể tôi chỗ nào cũng có thương tật. Do trời thương chưa cho tôi chết chứ bình thường người khác bị như tôi chưa chắc sống tới bây giờ”, ông Tám cho biết thêm.

Không chỉ những lần kể trên, nhiều lần khác ông Tám cũng bị xe đụng khiến vết sẹo trên cơ thể ông càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, với sức sống mạnh mẽ, ông vẫn cố gắng vươn lên để làm lại mọi thứ.

Ruộng lúa của ông Tám đang xanh tốt

"Giờ nhà tôi không còn gì cả, bao nhiêu đất đai, nhà cửa bán để trả viện phí hết rồi. Giờ tôi mượn đất của em trai để trồng chanh, nuôi dê, nuôi bò sống qua ngày. Tôi cũng khai thác gần 2 ha đất bỏ hoang để trồng lúa. Trời cho mình sống thì mình phải tìm cách nuôi sống bản thân và gia đình thôi. Tôi cụt một tay nhưng một tay vẫn còn khoẻ mạnh, vẫn có thể làm được nhiều việc cho vợ cho con", ông Tám bộc bạch.

Ông Nguyễn Ngọc Sang, Trưởng ban Dân vận TP Tân An, nguyên Chủ tịch UBND xã Hường Thọ Phú, cho biết: "Anh Tám thuộc diện hộ nghèo nhưng rất chăm chỉ làm ăn để nuôi gia đình. Sắp tới, chúng tôi sẽ tìm cách để hỗ trợ anh Tám và gia đình để gia đình anh đỡ khổ. Không hiểu sao anh Tám không uống rượu, không hút thuốc mà cứ chạy xe là bị tai nạn như vậy?".

Xuân Hinh