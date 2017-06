Cựu Giám đốc FBI nghi ngờ chính quyền Tổng thống Trump nói dối

Hiền dùng số thuê bao lạ gọi 43 cuộc điện thoại và gửi nhiều tin nhắn cho Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh với lời lẽ thô tục, dọa giết. Ngoài ra đối tượng còn trực tiếp chửi bới, gây sự, dọa giết Đại uý Nguyễn Văn Thanh, điều tra viên thuộc Phòng PC45, Công an tỉnh.