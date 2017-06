Lái xe chở học sinh chủ động đâm vào vách núi Tam Đảo

Mất phanh khi đang xuống dốc, lái xe đã cho xe cà vào vách núi để tránh rơi xuống vực. Hậu quả làm 2 người chết, 10 học sinh bị thương.

Xe khách chở giáo viên, phụ huynh và 38 học sinh trường THPT An Dương (Hải Phòng) đâm vào vách núi Tam Đảo được xác định do xa mất phanh nên lái xe chủ động rà xe vào sát mép núi, tránh rơi xuống vực.

Ngày 8/6, UBND huyện An Dương (Hải Phòng) đã có báo cáo sơ bộ gửi UBND thành phố về vụ xe khách chở phụ huynh và học sinh đi tham quan tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đâm vào vách núi, khiến 2 phụ huynh chết và 10 học sinh trường THPT An Dương bị thương. Báo cáo cho hay xe mất phanh.

Kết thúc năm học 2016-2017, phụ huynh và học sinh lớp 11 trường An Dương tổ chức du lịch trong dịp nghỉ hè.

Lớp 11B5 do cô giáo Nguyễn Thúy Hường làm chủ nhiệm đã ký hợp đồng với công ty Du lịch Hải Nam (trụ sở Hải Phòng) tổ chức đi Tam Đảo từ 7/6. Đoàn gồm cô giáo chủ nhiệm, 3 phụ huynh và 38 học sinh. Phương tiện chở đoàn là xe khách loại 45 chỗ ngồi.

Sáng 8/7, trên đường từ Tam Đảo trở về, tới khu vực chân núi, cách huyện Vĩnh Phúc 17km, xe bị mất phanh, tài xế đã đánh lái táp vào vách núi tránh lao xuống vực. Do va đập mạnh vào núi, xe bị bẹp sườn, khiến 2 phụ huynh là bà Nguyễn Thị Oanh và bà Vũ Thị Đông, giáo viên trường THCS thị trấn An Dương tử vong; khoảng 10 học sinh bị xây xát nhẹ đã được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Phúc.

Ban lãnh đạo nhà trường và Công ty Du lịch Hải Nam đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng của Vĩnh Phúc giải quyết vụ việc; chăm sóc và đưa đón học sinh về Hải Phòng; đồng thời làm các thủ đưa thi thể người gặp nạn về quê.

UBND huyện An Dương đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Giám hiệu trường THPT An Dương, Trường THCS An Dương và lãnh đạo các xã Tân Tiến, xã Lê Lợi thăm hỏi các gia đình.

