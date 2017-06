3 cháu bé bị dượng rể hiếp dâm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Dương.N.Th (30 tuổi, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra làm rõ về hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.

Thông tin ban đầu cho biết, mấy ngày đầu tháng 6, chị L.H.L.H. (ngụ xã Phú Tân, huyện Châu Thành, Sóc Trăng) thấy con gái của mình là cháu L.T.H.M. (học sinh lớp 4) có biểu hiện khác thường. Gia đình gặng hỏi thì cháu M. cho biết là nhiều lần bị Dương.N.Th (dượng rể của M.) giở trò đồi bại.

Sau đó, chị ruột của cháu M. là L.T.H.N. (học lớp 8) và C.T.Đ.N. (học lớp 8, em họ của M.) cũng nói với gia đình là trước đây cũng từng bị dượng Th hiếp dâm nhiều lần.

Qua xác lời khai ban đầu của gia đình các nạn nhân, đối tượng Th cùng vợ con ở chung nhà với mẹ chồng chị L.T.L.H. Hai cháu H.N. và Đ.N. bị Th làm chuyện người lớn từ khi 2 cháu còn học lớp 4.

Sau khi nghe các cháu nói sự việc trên, các gia đình đã cùng trình báo cơ quan công an. Nhận được thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã mời Th làm việc. Tại cơ quan công an, Th đã khai nhận hành vi.

Nhà của các cháu bé bị dượng rể nhiều lần giở trò đồi bại.

Chị L.T.S.N. (mẹ cháu C.T.Đ.N.) búc xúc: “Cũng do không có đất đai sản xuất nên tôi cùng với anh trai và Th hùn nhau làm dây nịt đi bán dạo kiếm tiền nuôi con. Do là người thân trong nhà nên chúng tôi cũng không quan tâm nhiều đến mối quan hệ của dượng Th với mấy cháu. Vì vậy mới đến nông nỗi này”.

Bà Lý Thị Hương (người dân địa phương) bức xúc: “Các cháu này là người dân tộc Khmer nên khi nghe tin bị dượng rể hiếp dâm nhiều năm, chúng tôi vô cũng phẫn nộ, hành vi của Th cần phải xử lý nghiêm theo pháp luật”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

B.D