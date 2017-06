Cạy hòm công đức trộm tiền chỉ trong vài chục giây

Chỉ trong vòng chưa đến 40 giây, đối tượng đã cạy tung cửa hòm công đức trong chùa để trộm tiền. Không lâu sau khi nhận tin báo, lực lượng Công an đã xác minh được đối tượng, đưa về cơ quan công an để làm việc.

Ngày 8/6, trao đổi với PV Dân trí, đại điện Công an huyện Đại Lộc (Quảng Nam) cho hay, đơn vị đã tiến hành xử lý hành chính một đối tượng đột nhập vào chùa Tam Hòa (xã Đại Quang, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) và cạy tủ hòm công đức để trộm tiền.

Đối tượng Nguyễn Quang Hiệp vào trong chánh điện chùa và quan sát camera

Vài ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một đối tượng vào chùa Tam Hòa và dùng tuốc-nơ-vít cạy hòm công đức. Ở clip đầu tiên dài 4 phút 20 giây, đối tượng mặc quần jean, áo khoác đen, đầu đội mũ lưỡi trai đi vào trong chánh điện chùa rồi nhìn quanh, lấy kinh sách trên hòm công đức xuống nhưng lại bỏ đi ra.

Một lát sau, đối tượng đi vào lại và lôi trong túi áo ra 2 tuốc-nơ-vít và tiến hành cạy hòm công đức. Thời gian cạy khá lâu nhưng không được. Thấy có bóng người đi vào, đối tượng đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

Đối tượng đang tiến hành cạy cửa hòm công đức

Vài giây sau, đối tượng trở vào lại và tiếp tục cạy hòm. Lần cạy này, cửa hòm công đức sắp bung ra nhưng phát hiện có bóng người đi qua cửa nên đối tượng nhanh chóng bỏ tuốc-nơ-vít vào túi áo rồi lại đi ra ngoài.

Lần thứ 3, đối tượng đi vào và nhanh tay lôi từ trong túi áo ra 2 tuốc-nơ-vít và tiến hành cạy cửa hòm. Chỉ chưa đầy 40 giây, đối tượng đã cạy tung cửa hòm và hốt tiền bên trong, nhét tiền vào túi, đóng cửa hòm lại như cũ và đi ra ngoài.

Công an huyện Đại Lộc cho biết, sự việc xảy ra khoảng 12h30 trưa ngày 4/6 vừa qua. Tuy nhiên, trụ trì chùa không trình báo công an về vụ trộm. Tuy nhiên, sau đó clip vụ trộm này được ai đó đưa lên mạng xã hội nên đến ngày 7/6, trụ trì chùa mới trình báo Công an huyện Đại Lộc.

​Đối tượng Nguyễn Quang Hiệp cạy hòm công đức trong chùa

Khoảng 9h30 ngày 7/6, sau khi nhận trình báo của nhà chùa, Công an huyện Đại Lộc đã tiến hành khoanh vùng đối tượng. Tiến hành xác minh, sàng lọc nhiều đối tượng, ngay trong ngày, lực lượng công an đã xác định đối tượng trú ở xã Đại Lãnh (huyện Đại Lộc).

Sau đó, đối tượng Nguyễn Quang Hiệp (SN 1994, trú thôn Tân Hà, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) được mời về trụ sở Công an để làm việc. Tại Công an, Hiệp đã khai nhận hành vi trộm hòm công đức của mình.

Tuy nhiên, số tiền bị mất trộm được xác định không lớn vì nhà chùa không biết mất bao nhiêu và đối tượng chỉ khai trộm trong hòm công đức mấy chục tờ 20 ngàn đồng.

Với số tiền này, đại diện Công an huyện Đại Lộc cho biết, chưa đủ yếu tố để khởi tố hình sự nên chỉ ra quyết định xử phạt hành chính với đối tượng ở mức 1,5 triệu đồng theo quy định. Tuy nhiên, hiện lực lượng Công an huyện Đại Lộc đang mở rộng điều tra mở rộng đối với đối tượng này.

Công Bính