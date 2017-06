Bắt xe tải chở hàng trăm máy lạnh nhập lậu

Trong lúc tuần tra trên đường cảnh sát giao thông (CSGT) thấy xe tải chở phế liệu có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra và phát hiện trên xe tài này có hàng trăm chiếc máy lạnh đã qua sử dụng, có xuất xứ nước ngoài được ngụy trang một lớp phế liệu bên trên.

Hàng trăm máy lạnh không có hóa đơn chứng từ bị công an tạm giữ

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 2 giờ sáng ngày 8/6, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Đội tuần tra số 2 thuộc Phòng CSGT công an tỉnh Tiền Giang đang tuần tra kiểm soát trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương khi đến đoạn thuộc xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang thì phát hiện xe tải BKS 54N-6418 do tài xế Nguyễn Duy Phương (30 tuổi) ngụ huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An điều khiển theo hướng ngã tư Đồng Tâm vào đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, nhìn bên ngoài thì thấy xe tải này chở phế liệu nhưng khi kiểm tra kỹ bên trong thùng xe thì CSGT phát hiện trên xe này chở hàng trăm máy lạnh đã qua sử dụng có xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ.

Hàng trăm máy lạnh được ngụy trang bên trong xe tải chở phế liệu

Sau khi đưa người và phương tiện về công an huyện Châu Thành kiểm đếm thì trên xe tải chở tổng cộng 469 máy lạnh (trong đó 266 cục nóng và 203 cục lạnh) của các nhãn hiệu Panasonic, Toshiba, National… tất cả đều sử dụng nguồn điện 110V và đã qua sử dụng. Nếu tính theo giá thị trường thì lô hàng trên có giá trị hàng trăm triệu đồng.

Tại cơ quan công an tài xế Phương khai chở thuê số hàng trên từ miền Tây về TP HCM.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện Châu Thành điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

Nguyễn Vinh