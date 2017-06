Last day on Earth Survival - Game sinh tồn đang gây sốt cho cộng đồng mobile Việt Nam

Last day on Earth Survival không có chỗ cho tình bạn, tình yêu và sự thương xót. Bạn chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình và số vũ khí còn sót lại để tồn tại lâu nhất có thể.

Được biết, Last day on Earth Survival là một game sinh tồn chủ đề Zombie mới được hãng K-MOBILE phát hành miễn phí trên Google Play gần đây. Tuy là tựa game nước ngoài nhưng Last day on Earth Survival đã ngay lập tức cho thấy sức hấp dẫn và cuốn hút của mình.

Bằng việc tập trung khai thác khía cạnh sống sót sinh tồn nhiều hơn là hành động trong thế giới hậu tận thế tràn ngập xác sống, Last day on Earth Survival đã mang tới cho người chơi bầu không khí căng thẳng, hồi hộp với những tình huống nghẹt thở không thể đoán trước. Ở đây không có chỗ cho tình bạn, tình yêu và sự thương xót. Bạn chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mình và số vũ khí còn sót lại để tồn tại lâu nhất có thể.

Bắt đầu Last day on Earth Survival, người chơi sẽ nhập vai một trong những người còn sống sót cuối cùng trong thế giới thời hậu tận thế với những thây ma khát máu, luôn trực chờ ăn tươi nuốt sống bất cứ ai. Tuy nhiên, giống như bao sản phẩm sinh tồn cùng thể loại khác, khởi đầu game bạn sẽ chẳng có gì ngoài 2 bàn tay trắng và một chiếc quần đùi.

Nhiệm vụ thiết yếu nhất của người chơi trong game là cố gắng thu gom vật phẩm, nguyên liệu nằm rải rác xung quanh, đồng thời né tránh sự tấn công từ bọn Zombie nếu cần thiết. Bên cạnh đó, game thủ cần phải chế ra nhu yếu phẩm cho bản thân như rìu từ những thứ nhỏ nhất là cành cây, cục đá để giúp tự vệ hoặc đốn hạ những thân cây to để xây nhà. Và từ chỗ trú ẩn bé nhỏ đấy, người chơi có thể chế tạo thêm nhiều vật dụng hàng ngày khác như bếp lò, bàn làm việc,... để mở rộng hơn nữa khu trại an toàn của riêng mình.

Last day on Earth Survival cũng có hệ thống cấp độ và kinh nghiệm được gia tăng mỗi khi bạn thu thập vật phẩm, tiêu diệt Zombie hay xây dựng một thứ gì đó, cấp độ càng tăng đồng nghĩa với việc bạn sẽ mở khóa thêm nhiều tính năng khác và có thể chế tạo ra nhiều vật phẩm cao cấp hơn.

Thế nhưng, không chỉ đơn giản là xây dựng nơi trú ẩn và chế tạo đồ đạc, vật dụng, Last day on Earth Survival còn đưa người chơi đối mặt với những thây ma vất vưởng, luôn tìm kiếm con người để lao vào cắn xé bất cứ lúc nào. Chính vì thế, người chơi cần phải xây dựng nơi ở thật vững chắc, an toàn, tích góp lương thực để tránh đói mới có thể vượt qua được hết những hiểm nguy trên. Hãy cẩn thận vì nếu như để nhân vật chết đi, mọi vật dụng mang theo bên người sẽ theo đó mà đi và người chơi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu.

Ngoài cái đói, cái khát và lũ Zombie thì game thủ còn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ những người chơi khác. Họ sẽ cố gắng tấn công và cướp đoạt tài nguyên từ bạn mọi lúc mọi nơi, chính vì thế hãy thật cảnh giác trước khi đến những nơi lạ lẫm chưa từng đặt chân tới. Bạn cũng có thể tập hợp bạn bè mình, những người khác để giúp đỡ nhau và cùng bảo vệ ngôi nhà chung của mình.

Bạn đọc quan tâm có thể tải game miễn phí về cho các thiết bị Android TẠI ĐÂY.