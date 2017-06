Xe 45 chỗ chở học sinh đâm vách núi: 2 phụ huynh thiệt mạng

Khi lực lượng chức năng cứu hộ tổ chức cẩu xe tai nạn để giải quyết hiện trường thì phát hiện thêm một phụ huynh nữa tử vong nằm kẹt giữa xe và vách núi. Rất may toàn bộ 38 học sinh đều đã an toàn.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện An Dương (Hải Phòng) cho biết, đã có hai nạn nhân thiệt mạng trong vụ xe ô tô chở học sinh lớp 11B5, Trường THPT An Dương đi tham quan bị tai nạn tại Tam Đảo.

Trong 2 nạn nhân tử vong thì một người là giáo viên Trường THCS An Dương, có con theo học tại lớp này nên đi cùng. Người còn lại là đại diện hội cha mẹ học sinh tổ chức cùng với công ty du lịch để cho các con đi tham quan.

Học sinh lên xe về Hải Phòng bằng xe thay thế từ nhà xe

Lãnh đạo UBND huyện An Dương cho biết, do vừa được nghỉ hè, nên hội cha mẹ học sinh lớp 11B5, Trường THPT An Dương đã có đơn xin phép phối hợp với một công ty lữ hành du lịch trên địa bàn tổ chức cho 38 học sinh đi tham quan Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Hiện nay, nhà trường, chính quyền địa phương và thân nhân gia đình hai nạn nhân tử nạn đã lên Tam Đảo để đưa thi thể người xấu số về Hải Phòng.

Huyện An Dương đã chỉ đạo các đơn vị công đoàn, chính quyền địa phương kịp thời động viên, hỗ trợ các nạn nhân thiệt mạng và động viên tinh thần các cháu học sinh.

Qua kiểm đếm, 38 cháu học sinh đều đã an toàn, một số em chỉ bị xây xước nhẹ, không cần điều trị.

Được biết, nạn nhân thứ hai tử vong được phát hiện khi cẩu xe tai nạn ra khỏi hiện trường. Nạn nhân này nằm kẹt giữa thành xe và vách núi nên ban đầu báo cáo chỉ có 1 người tử vong.

Tại Hải Phòng, nhà trường và chính quyền cũng như phụ huynh của các cháu đi trên chuyến xe bị tai nạn đang tập trung tại trường để chờ đón các cháu. Phía nhà xe đã cho phương tiện thay thế lên Tam Đảo và đang đưa các cháu về Hải Phòng, ổn định tâm lý cho các phụ huynh.

Ban ATGT tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã đến hiện trường kiểm tra và đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tam Đảo để thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cũng đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Tam Đảo phối hợp với Phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện.

Trước mắt, Ban ATGT tỉnh hỗ trợ gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, các nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Về phía UBND huyện Tam Đảo cũng hỗ trợ 3 triệu đồng/trường hợp nạn nhân tử vong và 1 triệu đồng/trường hợp bị thương.

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, khoảng 9h sáng nay, ô tô khách mang BKS 15B – 012.84 chở đoàn học sinh và phụ huynh đi du lịch tại Tam Đảo đã bị mất lái đâm vào vách núi tại Km 19+500 QL2, thuộc địa phận xã Sơn Hồ, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, phương tiện hư hỏng nặng.

Quỳnh Hương