Lực lượng CAND tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn, lực lượng CAND tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Sáng nay, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an TƯ đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng (XDLL) CAND trong thời gian qua; xem xét, thống nhất một số chủ trương, nội dung công tác trọng tâm từ nay đến hết năm 2017 và trong thời gian tới.

Dự hội nghị có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Bộ trưởng Công an Tô Lâm chủ trì Hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về những định hướng lớn để chuẩn bị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và XDLL CAND...

Phát biểu tại hội nghị, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khi tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị

Đồng thời, với tinh thần của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là "nói thẳng, nói thật, nói hết", phải chỉ ra đầy đủ, làm rõ nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm đối với những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế trong các mặt công tác, từ đó có giải pháp khắc phục.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong thời gian từ nay đến hết năm 2017; đồng thời mong muốn, lực lượng CAND tiếp tục làm tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, giải pháp về công tác bảo đảm ANTT của đất nước và tổ chức thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình hiện nay và để chủ động chuẩn bị việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an theo tinh thần của Hội nghị TƯ 6 (khóa 12) sắp tới...

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất chủ trương và những định hướng lớn trong xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cũng tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã cho ý kiến về chủ trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi Luật CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn TTATXH trong tình hình mới…

Toàn cảnh hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an TƯ, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhất là của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với lực lượng CAND trong thời gian qua. Đồng thời hứa sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thời gian tới và sẽ chỉ đạo lực lượng CAND khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm mà Hội nghị Đảng ủy Công an TƯ đã thống nhất thông qua; lực lượng CAND tiếp tục góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước trong tình hình mới....

Theo Công an nhân dân