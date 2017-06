Nguồn cung không gian làm việc chung đang tăng chóng mặt

Nguồn cung không gian làm việc chung tăng trung bình 58% hàng năm. Do mô hình này hiện nay vẫn còn khá mới mẻ đồng thời các đơn vị vận hành không gian làm việc chung quốc tế và trong khu vực vẫn còn chưa gia nhập thị trường, tốc độ phát triển dự kiến sẽ còn gia tăng trong những năm tới.

91% người sử dụng Không gian làm việc chung thuộc Thế hệ Y, là những người có độ tuổi dưới 35.

Xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2012, mô hình không gian làm việc chung, hay co-working space đang lan rộng nhanh chóng tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Mô hình này bắt đầu thu hút sự chú ý từ năm 2015 với sự ra mắt của các chuỗi không gian làm việc chung trong nước như Dreamplex và Toong.

Một báo cáo được thực hiện bởi hãng tư vấn dịch vụ bất động sản CBRE cho thấy, đến tháng 6/2017, có tổng cộng 17 đơn vị vận hành tại 22 địa điểm. Ngoại trừ một đơn vị nước ngoài, còn lại đều là các đơn vị trong nước. Tuy nhiên, diễn biến này sẽ sớm thay đổi khi một số đơn vị nước ngoài đã có kế hoạch thâm nhập thị trường Việt Nam trong năm nay và 2018.

Mô hình không gian làm việc chung trên thế giới đang trên đà phát triển với tốc độ trung bình 53% mỗi năm trong vòng 5 năm vừa qua. Tại Việt Nam, cũng trong khoảng thời gian trên, nguồn cung không gian làm việc chung tăng trung bình 58% hàng năm. Do mô hình này hiện nay vẫn còn khá mới mẻ đồng thời các đơn vị vận hành không gian làm việc chung quốc tế và trong khu vực vẫn còn chưa gia nhập thị trường, tốc độ phát triển dự kiến sẽ còn gia tăng trong những năm tới.

Theo khảo sát của CBRE Việt Nam, 91% người sử dụng Không gian làm việc chung thuộc Thế hệ Y, là những người có độ tuổi dưới 35. Tỷ lệ này cao hơn so với trung bình thế giới là 67%. Con số này cũng phản ánh tỷ lệ dân số trẻ của Việt Nam ở mức cao so với nhiều nước trong khu vực.

Sự phát triển của không gian làm việc chung được thúc đẩy một phần bởi sự bùng nổ mạnh mẽ của xu hướng khởi nghiệp. Thêm vào đó, khi môi trường làm việc chia sẻ và linh hoạt trở nên phổ biến hơn, không gian làm việc chung trở thành một lựa chọn hợp lý cho khách thuê là doanh nghiệp.

Giá thuê không gian làm việc chung biến động tùy vào từng thành phố. Không gian làm việc chung ở Hà Nội và TPHCM hiện đang ở mức giá thấp hơn so với các thành phố khác trong Châu Á Thái Bình Dương, phản ánh chi phí thuê văn phòng thấp của Việt Nam so với khu vực. Về mặt vị trí, không gian làm việc chung ở Việt Nam nhìn chung không nằm ở các tòa nhà Hạng A do đơn vị vận hành cần giữ giá thuê ở mức hợp lý. Không gian làm việc chung thường thấy tại các tòa nhà sử dụng dưới hiệu suất ở khu vực ngoài trung tâm.

CBRE cho rằng, nhu cầu tích hợp mô hình không gian làm việc chung trong các tòa nhà văn phòng truyền thống cũng bắt đầu xuất hiện do nhu cầu của khách thuê. Việc ứng dụng mô hình không gian làm việc chung trong tòa nhà đòi hỏi các chủ tòa nhà phải cân nhắc yếu tố lợi nhuận và văn hóa làm việc.

Không gian làm việc chung tại Việt Nam đang ở giai đoạn kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh các chuỗi không gian làm việc chung trong và ngoài nước sẽ gia nhập và mở rộng trong thời gian tới. Nhu cầu sử dụng không gian làm việc chung sẽ tiếp tục đến từ các doanh nghiệp khởi nghiệp và người làm việc tự do, cả trong nước và quốc tế, trong khi nhu cầu sẽ gia tăng từ phía các doanh nghiệp nhỏ.

Sự xuất hiện của các đơn vị vận hành theo chuỗi sẽ mở đầu cho giai đoạn hợp nhất và các hoạt động sáp nhập và mua lại trong ngành. Điều này sẽ khiến các không gian làm việc chung hoạt động kém hiệu quả hoặc không còn phù hợp đóng cửa, đồng thời cải thiện chất lượng của các trung tâm hiện hữu.

Phương Dung