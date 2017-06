Thợ hồ đột nhập căn hộ mẫu New City trộm tài sản

Trong lúc toàn thể công nhân xây dựng đi học An toàn Lao động, gã thợ hồ đã trốn lên tầng 19, phá khóa từ hiện đại, đột nhập gom tài sản trưng bày trong căn hộ mẫu.

Chiều 8/6, Công an phường Bình Khánh, quận 2, TPHCM đang khám nghiệm hiện trường, tạm giữ nghi can trộm cắp tài sản tại dự án căn hộ New City, đường Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, quận 2, do Công ty TNHH Thương mại Thuận Việt làm chủ đầu tư.

Theo thông tin ghi nhận tại hiện trường, sáng cùng ngày, trong lúc toàn thể công nhân thi công xây dựng công trình dự án căn hộ New City tham gia buổi học An toàn Lao động thì 1 nam thợ hồ bỏ học, trốn lên tầng 19 dãy căn hộ đã hoàn thiện. Tại đây, đối tượng đã liên tiếp phá 3 ổ khóa từ của các căn hộ mẫu, đột nhập vào lấy trộm 1 tivi màn hình phẵng 46 inch cùng nhiều đồ trưng bày. Sau đó gã thợ hồ đem số tài sản lấy cắp xuống giấu tại chỗ khuất ở tầng 15, đợi thời cơ thuận lợi đem đi tiêu thụ.

Công an phường Bình Khánh khám nghiệm hiện trường vụ trộm.

Đến khi nhân viên tạp vụ đi dọn dẹp thì hốt hoảng phát hiện các căn hộ mẫu bị phá khóa, tài sản bị mất nên vụ việc nhanh chóng báo cho lực lượng bảo vệ. Khi bảo vệ mở hệ thống camera để xem lại thì phát hiện toàn bộ quá trình nam thợ hồ lấy trộm tài sản và bắt giữ nghi can, cùng tang vật giao cho Công an phường xử lý.

Đăng Lê