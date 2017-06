Magic: The Gathering RPG - Game online bom tấn sốt sình sịch mới được công bố

Perfect World Entertainment, Cryptic Studios, và Wizards of the Coast đã giới thiệu một game online nhập vai bom tấn mới mang tên tạm thời là Magic: The Gathering RPG.

Chắc hẳn giới game thủ nói chung và game thủ Việt nói chung không lạ lẫm gì lắm với cái tên Magic: The Gathering - trò chơi thẻ bài ma thuật vô cùng nổi tiếng đã ra mắt từ lâu và để lại nhiều ấn tượng cho người chơi.

Theo những thông tin mới nhất thì Perfect World Entertainment, Cryptic Studios, và Wizards of the Coast đã giới thiệu một game online nhập vai bom tấn mới mang tên tạm thời là Magic: The Gathering RPG, trò chơi sẽ là một game AAA cho cả PC lẫn hệ máy console.

Chính nhà phát triển Cryptic Studio đã đăng tải thông tin rằng Magic: The Gathering RPG là một game nhập vai trực tuyến phát hành theo dạng miễn phí giờ chơi trên trang chủ của mình. Vì vậy game thủ hoàn toàn có thể yên tâm sẽ được chơi sản phẩm này mà không cần phải chi đồng nào cả.

Trong Magic: The Gathering RPG, game thủ sẽ đóng vai trò là một Planswalker đi lang thang trong thế giới đầy cạm bẫy và ma thuật với khả năng chu du khắp nơi, dùng các loại phép đầy uy lực hay gọi lên các loại thú trong thần thoại để so tài với nhau. Chắc chắn những người đã hay chưa từng chơi Magic: The Gathering cũng sẽ phải ngất ngây với sản phẩm mới này khi nó ra mắt trên thị trường.

Thực tế thì dự án này đánh dấu một bước nhảy mới, thắt chặt thêm mối quan hệ khăng khít của Perfect World Entertainment, Cryptic Studios, và Wizards of the Coast từ sản phẩm Neverwinter. Hiện tại trò chơi mới chỉ được giới thiệu, vẫn trong giai đoạn phát triển kín mà chưa có thời điểm ấn định cụ thể. Vậy nên chúng ta sẽ phải chờ đợi khá lâu nữa mới có thể được thưởng thức trò chơi này.