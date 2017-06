Bỏ qua PK, đây mới là tính năng khiến các game thủ VLTK Mobile chết mê chết mệt

Những ngày này, nhiều cao thủ võ lâm sẵn sàng bỏ qua giấc mộng xưng bá giang hồ mà lại dồn sức trồng cây xây nhá, tưới nước bón phân, quanh quẩn trong cảnh sân vườn thơ mộng

Cuối tháng 5 vừa qua, cộng đồng Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile (VLTK Mobile) đón nhận bản cập nhật lớn Cái Thế Độc Tôn với nhiều tính năng bổ sung hấp dẫn. Một trong số đó là Gia Viên - tính năng tạo dựng nhà riêng cho nhân vật.

Với Gia Viên, game thủ có thêm một cách mới để tăng lực chiến thông qua hoạt động nâng cấp nhà, tịnh tâm thu nguyên khí, ngưng tụ chân nguyên. Thế nhưng lý do khiến tính năng này bỗng nhiên được ưa chuộng không ngờ lại đơn giản chỉ vì nó… đẹp. Trong Gia Viên game thủ được tự do bài trí, tự do hoạt động cùng người chơi khác như một mini game thu nhỏ.

Nếu chê game không có chỗ nào đủ đẹp để tỏ tình thì vào Gia Viên tự xây cũng được.

Gia Viên có 2 khu vực rõ ràng là trong nhà và ngoài sân, chức năng ban đầu của chúng là làm nơi tịnh tâm và trồng cây phục vụ hoạt động kiếm chân nguyên. Nhưng chỉ trong một thời gian rất ngắn, các game thủ đã biến nơi đây thành chốn hội họp bằng hữu, bang hội vô cùng thuận tiện, nơi diễn ra đủ trò “lầy lội”.

Lúc này, Gia Viên đã thành nơi “sống ảo” đầy tiềm năng cho các game thủ, hình ảnh chia sẻ tràn ngập khắp mạng xã hội. Từ một game chỉ chú trọng giao đấu, thi thố lực chiến, bỗng chốc VLTK Mobile lại có thêm một điểm thu hút mới, đưa game thủ quay về thời cần mẫn với “The Sims”. Cuộc sống trong game trở nên sống động như thật, hấp dẫn và chi tiết như ngoài đời.

