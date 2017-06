Go Kyung Pyo ấn tượng với Việt Nam vì thời tiết quá nóng

Chia sẻ ấn tượng nhất của nam diễn viên Go Kyung Pyo trong bộ phim "Vũ khí nhà văn" khi đến Việt Nam lần đầu tiên là thời tiết quá nóng.

Chiều ngày 7/6, nam diễn viên Hàn Quốc Go Kyung Pyo – chàng Sunwoo của “Lời hồi đáp – Reply 1988” và nhà văn ma đẹp trai Yoo Jin Oh trong “Vũ khí nhà văn” đã đến TPHCM trong chương trình hợp tác truyền hình Việt-Hàn.

Sau thành công của "Reply 1988", Go Kyung Pyo đã liên tục nhận được những vai diễn quan trọng trong những dự án "bom tấn" của các nhà đài tại đất nước "kim chi".

Năm 2016, anh vào vai nam thứ Go Jungwon trong “Muôn kiểu ghen tuông” bên cạnh Gong Hyo Jin và Jo Jeongseok. Năm 2017, nam diễn viên sinh năm 1990 khiến người xem “giật mình” khi nhập vai có tính cách quyến rũ và nhạy bén với nhiều chiêu trò trong “Vũ khí nhà văn” bên cạnh Yoo Ah In và Im soo-jung.

Những nỗ lực của mỹ nam xứ Hàn được giới chuyên môn đánh giá cao sở hữu lượng fan không nhỏ tại Việt Nam.

Vậy là sau Kang Tae Oh, Go Kyung Pyo là nghệ sĩ Hàn thứ hai được mời sang Việt Nam để giao lưu. Buổi gặp gỡ Go Kyung Pyo và ê-kíp phim “Vũ khí nhà văn” chỉ vỏn vẹn trong 2 tiếng đồng hồ.

Thế nhưng cá nhân nam diễn viên cho biết nếu có cơ hội đóng phim tại Việt Nam anh sẽ cố gắng tham gia bởi thị trường điện ảnh tại đây được đánh giá khá cao trong khu vực Châu Á.

Kết thúc chương trình, Go Kyung Pyo đã đồng ý nán lại để giới truyền thông chụp hình dù thời lượng yêu cầu của chương trình đã hết.

