Gửi con cho hàng xóm không ngờ gặp 'yêu râu xanh'

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang cho biết, đối tượng Nguyễn Khắc Hải (18 tuổi, trú tại Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP Nha Trang) đã bị tạm giữ hình sự về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Khắc Hải

Khoảng 15h ngày 6/6, Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang nhận được tin báo của gia đình cháu N.T.N (6 tuổi, trú tại phường Phước Long) về việc có dấu hiệu bị tổn thương nặng vùng kín.

Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Nha Trang phối hợp Công an phường Phước Long, Phòng PC45 Công an tỉnh Khánh Hòa tiến hành điều tra, truy xét, sau 1 giờ đã bắt được đối tượng Nguyễn Khắc Hải là đối tượng nghi vấn của vụ án.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Khắc Hải khai nhận vào khoảng 1h sáng cùng ngày, sau khi đi nhậu về thấy cháu N đang nằm ngủ giữa nhà, Hải liền bế cháu N lên giường rồi giở trò đồi bại.

Được biết, người nhà thường gửi nhờ cháu N để đi làm sớm. Trước đó hai ngày, Hải cũng đã thực hiện hành vi tương tự như trên với cháu N.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an tỉnh để tiếp tục điều tra làm rõ.

(Theo Công an nhân dân)