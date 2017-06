Vụ tử vong do đi bơi khi vừa xăm mình: Sự thật về vi khuẩn "ăn thịt người" đáng sợ!

Mỗi năm có khoảng 100 người chết do nhiễm Vibrio vulnificus, loại vi khuẩn “ăn thịt người” có thể xâm nhập qua vết trầy xước nhỏ và giết chết bạn. Vậy làm thế nào để giữ an toàn?

Cách đây 1 tuần, đã có một người đàn ông đã chết do đi bơi sau khi mới xăm hình. Vết xăm chưa liền đã khiến nạn nhân - một nam giới 31 tuổi - bị nhiễm trùng khi bơi ở vịnh Mexico. Bệnh nhân đã bị phơi nhiễm với một loại vi khuẩn có tên là Vibrio vulnificus. Vậy vi khuẩn này đáng sợ như thế nào?

Vi khuẩn Vibrio sống ở vùng ven biển nước mặn hoặc nước lợ; người ta có thể nhiễm vi khuẩn này khi bơi trong nước bị ô nhiễm hoặc thậm chí khi ăn hải sản sống bị ô nhiễm như hàu. Tuy nhiên, các trường hợp nhiễm trùng nghiêm trọng là không phổ biến, và không phải lúc nào cũng dẫn đến chết người.

Vibrio không phải là vi khuẩn mới

Có khoảng 12 loài Vibrio gây bệnh cho người, và chúng vẫn tồn tại trong nhiều năm qua. Tháng 10 năm ngoài, một người đàn ông đã chết sau khi bị nhiễm Vibrio tại thành phố Ocean, Maryland. Ông Michael Funk, 67 tuổi, bắt đầu cảm thấy khó ở trong vòng vài giờ sau khi rửa những chiếc thùng đựng cua tại bãi biển và đã chết chỉ bốn ngày sau đó.

Tại bệnh viện, Funk đã được cắt lọc da nhiễm trùng xung quanh vết thương và thậm chí đã phải cắt chân. Nhưng vi khuẩn đã xâm nhập vào máu. Vợ ông nói với tờ báo The Daily Times rằng "trải nghiệm đó giống như trong một bộ phim kinh dị".

Theo CDC, vi khuẩn vibrio gây ra khoảng 100 ca tử vong ở Mỹ mỗi năm. Nó cũng gây ra khoảng 80.000 trường hợp bệnh - 52.000 trong số đó là do ăn hải sản bị ô nhiễm như hàu sống.

Vi khuẩn Vibrio được tìm thấy quanh năm ở những vùng khí hậu ấm. Tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn là điều không thể, vì thế việc học cách giữ an toàn - cách xử lý hải sản an toàn và cách giữ an toàn khi ở dưới nước là rất quan trọng.

Vết thương hở từ trước có thể dẫn đến nhiễm trùng

Vibrio đã được mệnh danh là vi khuẩn “ăn thịt người”, vì tổn thương da dạng bọng nước có thể nhanh chóng lan ra khắp cơ thể nếu nhiễm trùng không được điều trị. Tuy nhiên biệt danh này không hăn là đúng.

Vi khuẩn sẽ không “ăn” da thịt khi tiếp xúc với, mà nạn nhân phải có vết thương hở từ trước - hoặc phải ăn hải sản sống ô nhiễm hoặc uống rất nhiều nước bị ô nhiễm - để vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu; vi khuẩn không thể phá vỡ da bình thường lành lặn"

Nam giới trên 50 tuổi có nguy cơ cao hơn

Hầu hết các trường hợp bệnh nặng hoặc tử vong do nhiễm vibrio máu xảy ra ở nam giới trên 50 tuổi, và hầu hết là những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm do một bệnh nào đó như bệnh gan, bệnh tim hoặc tiểu đường. (Hệ miễn dịch khỏe mạnh thường có thể chống lại nhiễm trùng trước khi nó đe dọa tính mạng. Theo các báo cáo của bác sĩ, người đàn ông có hình xăm đã bị bệnh gan mạn tính).

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng estrogen thực sự có thể chống lại nhiễm trùng, đó là lý do tại sao bệnh gặp nhiều hơn ở nam giới. Nam giới cũng thường có lượng chất sắt cao hơn, là thứ mà loại vi khuẩn này cần để phát triển.

Tiếp xúc với cá và động vật có vỏ bị ô nhiễm cũng là một yếu tố nguy cơ, và cua được biết là mang vi khuẩn Vibrio trên vỏ của chúng. Nếu vi khuẩn xâm nhập qua vết thương, nó có thể đi vào máu và phát triển rất nhanh, có thể gây tử vong trong vòng 12 giờ

Điều trị kịp thời là rất quan trọng

Người dân khỏe mạnh không cần phải tránh nước hoặc tránh xa hải sản. Tuy nhiên, điều quan trọng là giữ không để vết thương hở tiếp xúc với nước biển và hải sản tươi sống. Nếu bạn bị thương ở trong hoặc xung quanh môi trường biển, hãy rửa vết thương thật kỹ, và càng sớm càng tốt, bằng xà phòng và nước sạch.

Cần đi khám ngay trong vòng bốn đến năm giờ nếu thấy vết thương đỏ hoặc sưng. Sốt và buồn nôn cũng là những dấu hiệu báo động nhiễm trùng vibrio lan vào máu. Nếu phát hiện đủ sớm, điều trị bằng kháng sinh có thể cứu được tính mạng.

Biến đổi khí hậu có thể làm tăng số ca bệnh

Một nghiên cứu năm 2016 được công bố trên Proceedings of the National Academy of Sciences gợi ý rằng nhiệt độ đại dương nóng hơn có thể sẽ thúc đẩy sự phát triển của các vi khuẩn nguy hiểm - bao gồm Vibrio - ở các vùng biển phía bắc. Điều này có thể giải thích cho sự gia tăng số lượng người Châu Âu (nơi nghiên cứu được tiến hành) bị bệnh vì bơi hoặc ăn hải sản ô nhiễm, và nó cũng có thể khiến nhiễm trùng dễ xảy ra hơn ở các vùng khí hậu ấm khác.

Cẩm Tú