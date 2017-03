'Quy luật 30 phút' với thức ăn rơi xuống sàn nhà

Nghiên cứu mới cho thấy thức ăn khô như bánh quy, bánh mì rơi xuống đất 30 phút vẫn an toàn để ăn.

Ai trong chúng ta cũng từng áp dụng "quy luật 5 giây" (trong 5 giây thức ăn rơi xuống sàn nhà vẫn an toàn để ăn) ít nhất một lần dù rất nhiều chuyên gia không tin quy luật này là đúng. Nghiên cứu của Đại học Rutgers (Mỹ) còn kết luận vi khuẩn trên sàn nhà tấn công thức ăn ngay lập tức. Giờ đây, công trình do Đại học Aston (Anh) tiến hành khẳng định vài loại thực phẩm rơi xuống sàn 30 phút vẫn an toàn để dùng.

Ảnh: MH.

Theo Men's Health, nhóm tác giả chỉ ra nguy cơ đổ bệnh vì ăn thức ăn rơi xuống sàn rất thấp. Đối với thực phẩm khô và cứng, vi khuẩn chỉ hình thành sau 30 phút chạm mặt đất. Như vậy, bạn hoàn toàn có thể nhặt và dùng lại bánh quy, bánh mì trên sàn trong nửa tiếng.

Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý đồ ăn rơi trên sàn gạch nhiễm khuẩn nhanh hơn đồ rơi trên thảm. Bên cạnh đó, quy luật trên không áp dụng cho những món ướt, dính như mì ống và kẹo cao su. Một số nghiên cứu trước kia cho thấy các loại thực phẩm này bị vi khuẩn tấn công sau 5 giây chạm sàn.

Minh Nhật