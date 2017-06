Công an thông tin về nghi án bé gái lớp 3 bị bắt cóc

Theo kết luận điều tra của công an, vụ việc bé gái học lớp 3 được cho là đã bị bắt cóc gây hoang mang dư luận chỉ là tin đồn và thực chất vụ việc là do bé gái đã đi chỉ đường cùng người lạ khi về bị mẹ mắng nên nói là bị bắt cóc.

Ngày 8/6, Đại tá Nguyễn Văn Sỹ - Trưởng Công an huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan CSĐT đã có kết quả điều tra ban đầu về vụ việc cháu H’Nãi Niê (SN 2007, học lớp 3, ngụ buôn Khít, xã Ea B’hốk, huyện Cư Kuin) nghi bị bắt cóc gây hoang mang dư luận trên địa bàn.

Theo cơ quan công an không có chuyện bé gái bị bắt cóc khiến dư luận xôn xao thời gian qua

Theo kết quả xác minh của công an huyện Krông Pắk cho thấy, vào khoảng 16h, ngày 28/5, cháu H’Nãi Niê (10 tuổi) và em trai là Y Thinh Niê (6 tuổi) đang chơi trước nhà thì có một người lạ (dân tộc Kinh) tới hỏi nhà ông A Ma Khít nên H’Nãi đồng ý lên xe máy để đi chỉ đường.

Dọc đường đi, vì cháu H’Nãi Niê không rành tiếng phổ thông còn người đàn ông này không biết tiếng Ê đê nên chỉ đi được nửa đường rồi dừng lại tại khu vực nghĩa địa thì H’Nãi bỏ chạy về nhà. Chạy được khoảng 50m thì H’Nãi gặp được bà Mi Nêo trên đường đi chăn bò nên đã đưa H’Nãi cùng về nhà.

Khi về tới nhà, do có người thấy H’Nãi lên xe máy cùng người lạ nên gia đình lo lắng và tổ chức đi tìm kiếm; Do vậy, khi thấy con về mẹ H’Nãi đã mắng về việc tự ý đi xe người lạ, do quá sợ hãi nên H’Nãi đã nghĩ ra và nói rằng mình bị bắt cóc để khỏi bị mắng.

Cũng theo Đại tá Sỹ, đơn vị đã động viên cháu bé và có người giám hộ nên H’Nãi đã yên tâm và kể lại toàn bộ sự việc. Đối với danh tính người xin chỉ đường, hiện cơ quan công an cũng đang tích cực xác minh, làm rõ.

“Qua xác minh cho thấy không có chuyện bắt cóc mà chỉ là chuyện hiểu lầm. Vụ việc gây hoang mang cho người dân, do đó lực lượng công an đã tích cực động viên, thông báo cho người dân biết vụ việc để người dân yên tâm, ổn định tình hình”, Đại tá Sỹ cho hay.

Như Dân trí đã đưa tin, theo đơn phản ánh của anh Y Huynh Bdap (SN 1979, ngụ buôn Ea Khít) gửi cơ quan chức năng, vào khoảng 16h, ngày 28/5, con gái anh là cháu H’Nãi Niê cùng em trai đang chơi trước sân nhà thì có 1 đối tượng lạ mặt đi xe máy đến rồi dùng tay xoa thuốc vào miệng H’Nãi rồi đưa bé lên xe và đưa đến nghĩa trang cách nhà 2km.Tại đây, người lạ mặt này đã cột 1 chân H’Nãi vào xe máy rồi đứng gọi điện thoại nên H’Nãi cởi được dây trói rồi bỏ chạy thì gặp được bà Mi Nêo đang trên đường chăn bò về. Lúc này đối tượng cũng đã đuổi đến kịp và giằng co bé H’Nãi cùng với bà Mi Nêo, do bà Mi Nêo hô lớn gọi mọi người nên người này bỏ chạy.

Thúy Diễm