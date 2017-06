Trận chiến Deir Ezzor: Syria nguy ngập, Mỹ đoạt mỏ dầu?

Mặc dù khủng bố IS đang kiểm soát Deir Ezzor với lực lượng lớn, nhưng nếu thất bại trong cuộc chiến sắp tới IS nhiều khả năng sẽ biến mất.

Khu vực Deir Ezzor được coi là thành trì kiên cố lớn cuối cùng của khủng bố IS. Hiện nay các lực lượng quân đội Syria cùng với liên minh và liên minh do Mỹ đứng đầu đang hình thành thế bao vây khu vực này và đều hy vọng kiểm soát Deir Ezzor.

Nhìn vào sơ đồ có thể thấy hiện nay lực lượng khủng bố IS đang bị bao vây và dễ dàng nhận thấy khu vực này có rất nhiều mỏ dầu - đó là lý do tại sao Mỹ tranh giành với quân đội Syria và liên minh quyền kiểm soát nó.

Sơ đồ phân bố các lực lượng tiến về khu vực Deir ez-Zor và lực lượng khủng bố IS ở khu vực này. (Ảnh:riafan.ru)

Tuy nhiên không hề dễ dàng khi khủng bố IS dường như không ngồi yên chịu trận.

Chúng đã mở cuộc tấn công lớn vào phần phía đông của tỉnh Deir Ezzor và chiếm được một vài địa điểm quan trọng gần căn cứ lữ đoàn pháo binh 137 của quân đội chính phủ Syria (SAA).

Thủ lĩnh của IS quyết định không dừng lại và tiếp tục di chuyển về hướng tây, hướng đến vị trí của các đơn vị SAA gần khu vực chiến lược quan trọng Panorama và trên quả đồi lớn Tala Sanufa, sau đó tiến sát căn cứ của quân đội Bashar al-Assad.

Trước tình hình nguy ngập, chỉ huy của lữ đoàn 137 yêu cầu sự giúp đỡ, chi viện của lực lượng đồng minh và đã đẩy lùi khủng bố IS ra xa một khoảng cách an toàn.

Theo nguồn tin quân sự AMN (Al-Masdar News) ở Deir Ezzor, SAA đã tập trung đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng khủng bố, tiêu diệt và làm bị thương hàng chục chiến binh.

Tuy nhiên lực lượng khủng bố vẫn tiếp tục mở cuộc tấn công hòng chiếm tuyến đường cuối cùng của quân đội chính phủ sử dụng để cung cấp lương thực, thực phẩm trên địa bàn tỉnh Deir Ezzor.

Nếu tình hình này kéo dài, lực lượng SAA sẽ khó trụ vững, nhưng cũng có thể họ không phải đợi lâu để cải thiện tình hình bởi các lực lượng khác đang trên đường tiến về khu vực này.

Tại vùng sa mạc tỉnh Homs, Hama và vùng nông thôn phía đông Aleppo quân đội Syria giành được nhiều thắng lợi đáng kể và làm bàn đạp hướng về tỉnh Deir Ezzor.

Ngoài ra khu vực thành phố Raqqa, lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu được sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đã nhanh chóng tiến vào “thủ đô của IS”. Cuộc chiến với lực lượng khủng bố IS sẽ vô cùng ác liệt vì IS sẽ tử thủ tại thành phố này.

Theo đại diện của Lầu Năm Góc, ông Jeff Davis tiết lộ, cuộc tiến công vào Raqqa có sự tham gia của đơn vị Thủy quân lục chiến Mỹ và trực thăng tấn công Apache.

Sau khi giành chiến thắng ở thành phố này, lực lượng liên minh do Mỹ đứng đầu sẽ kết hợp cùng với lực lượng quân đội Mỹ ở biên giới Iraq tấn công vào Deir Ezzor.

Chúng ta đều biết rằng, hiện nay khu vực tỉnh Deir Ezzor, IS tập trung lực lượng chiến binh rất lớn (chúng bị đẩy về khu vực này từ các hướng tiến công của quân đội Syria và quân đội Mỹ-Iraq từ hướng biên giới Syria-Iraq).

Vì vậy khu vực này hiện tại được coi là nơi tập trung lực lượng IS lớn nhất, là thành lũy lớn nhất của chúng.

Rõ ràng, sự xuất hiện của lực lượng Nga và các lực lượng khác khiến khủng bố IS đang dần đến ngày bị tiêu diệt.

So với 2 năm trước, hiện tại tư tưởng, tinh thần chiến đấu của các chiến binh Hồi giáo cực đoan đã giảm rất nhiều, và nếu thất bại trong cuộc chiến cuối cùng ở thành phố Deir Ezzor, IS sẽ bị giáng đòn chí mạng vào tinh thần chiến đấu, dẫn tới khủng bố IS sẽ thất bại hoàn toàn.

Theo Minh Tú

Đất Việt