Điểm mặt những tựa game được mong chờ nhất tại E3 2017 (phần 3)

Đến hẹn lại lên, vào tháng 6 tới, E3 2017 sẽ tiếp tục được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ. Sau đây, mời các đến với những tựa game được trông đợi nhất tại sự kiện năm nay.

1) The Evil Within 2

Với sự xuất hiện của một loạt cái tên đình đám như Evil Resident 7, Outlast 2 hay mới đây nhất là Friday 13th The Game, năm 2017 có thể coi là một mùa bội thu của thể loại game kinh dị. Và như điểm xuyết thêm vào bức tranh thành công này, tựa game được nhiều người chờ đợi – The Evil Within 2 cũng sẽ được trình làng trong năm nay.

Theo đó, mặc dù ngày phát hành chính thức vẫn chưa được xác định, tuy nhiên The Evil Within 2 chắc chắn sẽ được giới thiệu tại hội chợ E3 năm nay. Đây là thông tin được tạp chí uy tín Trustedreviews khẳng định. Với điểm trung bình 75/100, The Evil Within được xếp vào top những tựa game kinh dị đáng chơi nhất trong thập kỷ qua. Với thành công của người tiền nhiệm, hy vọng rằng phần 2 của game cũng sẽ hấp dẫn và không làm người hâm mộ thất vọng.

2) Super Smash Bros (Switch)

Như chúng ta đã biết, Mario là một tượng đài của ngành công nghiệp game Nhật Bản nói riêng và thế giới nói chung. Sang năm 2017 này, với sự ra mắt của hệ máy mới Switch, Nintendo cũng đang thực hiện kế hoạch làm lại Mario cho hệ máy này. Với nguyên mẫu từ Super Mario Bros 3D, Mario for Switch hứa hẹn cũng sẽ vô cùng hấp dẫn và là sản phẩm không thể bỏ qua dành cho những fan của anh chàng thợ sửa ống nước.

3) New Assassin’s Creed

trong năm 2017 này, nhà phát hành Ubisoft sẽ chính trình làng phiên bản mới của Assassin’s Creed với tên gọi “Origins”. Lấy bối cảnh ở Ai Cập cổ đại, cốt truyện của game sẽ nói về hội sát thủ đầu tiên được thành lập trên thế giới. Người chơi sẽ điều khiển hai nhân vật, một nam, một nữ (gợi nhớ tới phiên bản Assassin's Creed: Syndicate gần đây) với hệ thống kĩ năng riêng biệt có thể lên cấp giống như các tựa game nhập vai.

Theo dự kiến, ngày phát hành của Assassin's Creed: Origins được cho là sẽ rơi vào thời điểm mùa Thu năm nay và trò chơi sẽ được giới thiệu chính thức tại hội chợ E3 diễn ra vào đầu tháng 6 tới.

4) Crackdown 3

Trong xu hướng của những trò chơi thế giới mở được phát hành trong năm 2017, Crackdown 3 sẽ là một trong những cái tên bạn không nên bỏ qua. Đây là phần 3 của dòng game đình đám Crackdown được phát hành lần đầu vào tháng 2/2007. Được biết đến như một dòng game hành động, đập phá đã tay nhất, Crackdown 3 sẽ giúp bạn có những giờ phút giải trí và xả stress không thể tuyệt vời hơn.

5) Far Cry 5

Far Cry 5 là phần tiếp theo của tựa game cùng tên được Ubisoft phát hành lần đầu vào năm 2004. Far Cry 5 sẽ được đặt trong bối cảnh hiện đại tại Montana, Mỹ, nơi nhân vật chính sẽ phải chiến đấu với một nhóm cuồng tín. Nội dung này có lẽ sẽ làm bạn liên tưởng đến Outlast II, tựa game kinh dị vừa ra mắt dịp đầu năm nay. Tuy nhiên, thay vì chạy trốn như trong Outlast, FarCry 5 chắc chắn sẽ đề cao yếu tố hành động, bắn súng (một đặc điểm không thể bỏ qua của dòng game này).

6) Marvel Vs Capcom: Infinite

Vào tháng 5 vừa qua, cộng đồng game thủ thế giới đã vừa đón nhận tựa game Injustice 2, bom tấn siêu anh hùng lầy đề tài về vũ trụ DC Comics. Không hề kém cạnh, Marvel cùng Capcom cũng đang rục rịch tung ra sản phẩm của họ. Mặc dù phải đến tận tháng 9, người chơi mới được sờ tân tay tựa game này. Tuy nhiên tại E3 tới đây, những hình ảnh và thông tin chi tiết về Marvel Vs Capcom: Infinite cũng sẽ được hé lộ để thỏa lòng mong đợi của fan hâm mộ.