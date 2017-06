Mickelson: 'Bỏ US Open không phải một quyết định khó khăn'

Golfer người Mỹ không tham dự giải major thứ hai trong năm 2017 vì bận việc gia đình.

Phil Mickelson từng giành năm danh hiệu major trong sự nghiệp và US Open là major duy nhất anh thiếu. Golfer 46 tuổi từng sáu lần về nhì giải này vào các năm 1999, 2002, 2004, 2006, 2009, 2013. Năm nay, Mickelson quyết định không tham dự vì bận dự lễ tốt nghiệp trung học của con gái.

Mickelson cho rằng bỏ qua US Open để dự lễ tốt nghiệp của con là quyết định hiển nhiên. Ảnh: Reuters.

Lão tướng của PGA Tour cho rằng nếu phải lựa chọn thì anh sẵn sàng bỏ một trong những sự kiện lớn nhất làng golf để dành thời gian cho con. "Tôi yêu US Open nhưng đây là khoảnh khắc đặc biệt của cha con chúng tôi. Ý tôi là, con gái tôi sẽ phát biểu, nó sẽ đọc diễn văn ở lễ tốt nghiệp. Đơn giản là tôi cảm thấy mình phải có mặt. Thế nên, bỏ US Open để đến đó không phải quyết định khó khăn", Mickelson nói.

Buổi lễ tốt nghiệp của con gái Mickelson sẽ diễn ra vào ngày 15/6, trùng ngày diễn ra vòng một US Open tại sân Erin Hills. Tuần trước, Mickelson nói rằng nếu sự kiện major do Hiệp hội golf Mỹ tổ chức không bị hoãn vì lý do thời tiết, anh hầu như không cách nào có thể tham dự.

Tính từ năm 1993 đến nay, đây là lần đầu Phil Mickelson bỏ lỡ US Open. Tại US Open 1999, một sự kiện nổi tiếng đã xảy ra với Mickelson. Người thân cố gắng liên lạc với anh vì cô vợ Amy lâm bồn và chuẩn bị sinh con đầu lòng.

Mickelson không nghe điện thoại vì bận đấu vòng cuối. Cuối cùng, anh thua Payne Stewart một gậy ở hố cuối cùng và để tuột chức vô địch. Ngày hôm sau, Amy sinh Amanda, cô con gái sẽ tốt nghiệp trung học vào ngày 15/6 tới.

Vĩnh San