Những phụ nữ mưu trí đánh bại kẻ cướp

Người đàn bà mặc áo tắm đánh bại tên cướp giơ súng giả

Trưa 15/5, chị Hồng, 23 tuổi, chủ tiệm kinh doanh trên đường Tô Hiến Thành, quận 10, TP HCM, một mình bán hàng thì hai thanh niên đi xe tay ga dừng trước cửa. Một người đi vào hỏi mua kính mát, rồi rút dao khống chế từ phía sau.

Không chịu khuất phục, chị Hồng cố vùng vẫy dù bị hắn dùng tay bịt miệng. Vài phút vật lộn, tên cướp giật chiếc điện thoại iPhone 6S trên tay chị, lao ra cửa. Không để chúng chạy thoát, chị nhoài người túm vào chiếc áo khiến chiếc xe máy đổ xuống đường. Tuy nhiên, hai tên cướp đã kịp chạy thoát.

Nữ sinh tung cước đạp ngã tên cướp

Công an tỉnh Nghệ An cùng Đại học kinh tế Nghệ An đã tổ chức tuyên dương Ngô Khánh Huyền (20 tuổi) và Nguyễn Thị Hoài về thành tích xuất sắc trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc.

Nữ sinh nhận bằng khen.

Chiều 30/10/2016, trên đường Hà Huy Tập (Vinh), Hoài khi ngồi sau xe máy do Huyền điều khiển đã bị một thanh niên phóng vọt lên, giật mất chiếc ví có 7 triệu đồng đang cầm trên tay.

Bị loạng choạng tay lái trong giây lát, song Huyền trấn tĩnh rồi tăng ga truy đuổi. Nửa cây số bám đuổi với tốc độ lên tới 70km, khi chạy song song, Huyền đã giơ đạp mạnh vào xe của tên cướp hiến hắn ngã ra đường. Một tên bị bắt, khai là là Phạm Công Ta (30 tuổi).

Cô gái đánh ngã tên cướp có lệnh truy nã

Lê Thị Thảo Nguyên.

Một buổi trưa ba năm trước, chị Lê Thị Thảo Nguyên lúc đó (20 tuổi, trú tại Bình Định) được một người họ hàng nhờ trông coi quán cà phê trên đường Trần Hưng Đạo, phường Tây Sơn (Pleiku).

Trong vai vị khách, Nguyễn Bá Hiển (28 tuổi, bị truy nã từ 9/2013 về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) đã vờ mượn chiếc kéo Nguyên đang cắt giấy rồi dùng chính vật này khống chế cô, bắt đưa tài sản.

Là con nhà võ, Nguyên nhanh chóng ra đòn đánh gục tên cướp và được quần chúng xung quanh hỗ trợ bắt giữ.

Cô gái 20 tuổi sau đó được UBND thành phố Pleiku (Gia Lai) tặng giấy khen...