Phá tụ điểm đánh bạc có camera cảnh giới giữa lòng thành phố

Để các con bạc yên tâm sát phạt, Bích đã bố trí nhiều đối tượng làm vị trí cảnh giới trong và ngoài nhà, lắp camera theo dõi để đối phó với lượng Công an khi thấy động.

Sáng ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, do Trương Quang Bích, còn gọi là “Bích Cốp” (SN 1989, trú tại Tổ 2, P. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh) cầm đầu, thu giữ 16,3 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 15h50’ ngày 30/5, qua quá trình theo dõi, mật phục, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố đã bắt quả tang 12 đối tượng đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc tại số nhà 56A, đường Lê Văn Huân, Tổ 1, phường Trần Phú, TP. Hà Tĩnh.

Các đối tượng gồm: Trương Quang Bích (1989), Lê Văn Dũng (1993),Võ Tá Hà (1970), Đồng Sỹ Nghĩa (1990), Trần Thị Hải Yến (1977), Lê Trung Thông (1999), trú tại P. Trần Phú; Phạm Hữu Tân (1985), Trương Quang Đoàn (1993), Lê Quốc Hoàn (1978) trú tại P. Thạch Linh; Nguyễn Văn Dũng (1989), trú tại xóm Bình Lý, xã Thạch Bình; Phạm Bá Giáp (1984), trú tại Minh Tiến, xã Thạch Hạ, TP. Hà Tĩnh; Đặng Đình Nam (1997), trú tại Tân Tiến, xã Thạch Tân, huyện Thạch Hà.

Các đối tượng bị bắt giữ tại chiếu bạc cùng nhiều tang vật liên quan.

Tại sới bạc, lực lượng Công an thu giữ 20 bộ bài Túlơkhơ; 16,3 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Các đối tượng trên khai nhận, vào khoảng 12h ngày 30/5 Bích đặt vấn đề thuê nhà đối tượng Hà tại số 56A, đường Lê Văn Huân, Tổ 1, phường Trần Phú để tổ chức đánh bạc thì được Hà đồng ý, sau đó Bích lần lượt điện thoại cho các đối tượng Hoàn, Lê Dũng, Tân, Nghĩa, Đoàn, Giáp, Yến đến để đánh bạc và điện cho Nguyễn Dũng, Nam, Thông để tổ chức việc đánh bạc.

Tại đây, mỗi lần sát phạt Bích đứng ra thu tiền hồ từ các con bạc, kết thúc buổi chơi Bích trả tiền phí cho Hà; đồng thời Bích bố trí nhiều đối tượng làm vị trí cảnh giới trong và ngoài nhà, lắp camera theo dõi để đối phó với lượng Công an khi thấy động.

Được biết, trong thời gian ngắn vừa qua, các đối tượng trên thường xuyên tụ tập về đây để tổ chức đánh bạc và đánh bạc, gây bức xúc cho quần chúng nhân dân.

Hà Phương