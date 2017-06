Bắt băng trộm, cướp liên tục gây án ở quận vùng ven

Gã thanh niên tuổi đời còn rất trẻ nhưng là đối tượng cầm đầu băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp giật, trộm cắp tài sản bất kể ngày đêm khiến người dân bất an, lo sợ.

Thời gian gần đây, trên địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản và thủ đoạn của các đối tượng gây án hết sức táo tợn, chúng ra tay bất kể ngày đêm và vơ vét “sạch sành sanh” từ tài sản đắt tiền đến vật dụng thô sơ khi đã cắt khóa, đột nhập được vào nhà khổ chủ.

Băng trộm, cướp, tiêu thụ tài sản...vừa bị Công an quận Thủ Đức triệt phá.

Điển hình là vụ cướp táo tợn xảy ra chiều ngày 3/2 tại căn nhà ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Khi đó, bé gái 7 tuổi đang cầm chiếc iPad ngồi ở phòng khách chơi điện tử thì xuất hiện 2 thanh niên dừng xe, đối tượng ngồi sau lao vào giật rồi bỏ chạy. Trong khi vụ cướp đang được Công an điều tra thì liên tiếp sau đó, hàng loạt vụ trộm xảy ra tại các nhà dân, phòng trọ công nhân, sinh viên, cửa hàng buôn bán…trên địa bàn nhiều phường ở quận Thủ Đức. Các đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa, đột nhập lấy sạch tài sản từ đắt tiền cho đến những vật thô sơ rẻ tiền.

Lê Huỳnh Thanh Tuấn, đối tượng cầm đầu băng trộm, cướp liên tục gây án ở quận Thủ Đức, vừa bị Công an bắt giữ cùng đồng phạm.

Trước tình hình nói trên, lãnh đạo Công an quận Thủ Đức đã lập chuyên án điều tra và xác định các vụ trộm có thể chỉ do 1 băng nhóm thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 5/2017, chuyên án đã được khám phá và đến nay, lần lượt các đối tượng đã bị bắt giữ, trong đó nghi can cầm đầu được xác định là Lê Huỳnh Anh Tuấn (Tuấn “nhóc”, 23 tuổi, ngụ quận Thủ Đức); ngoài ra hàng loạt đối tượng có liên quan khác cũng bị bắt giữ về hành vi không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Những chiếc xe máy tang vật trong vụ án.

Bước đầu, Tuấn khai nhận trong vụ cướp iPad của bé gái ở phường Linh Đông, Tuấn để đồng phạm là Mai Ngọc Châu (23 tuổi) ở bên ngoài cảnh giới và y là người trực tiếp xông vào nhà cướp tài sản rồi tháo chạy. Ngoài ra, Tuấn và các đồng phạm khai nhận thực hiện 9 vụ đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản. Khám xét nhà của các đối tượng, Công an thu giữ tang vật như kìm cộng lực cùng nhiều dụng cụ mở khóa tự chế; hàng loạt tài sản như ĐTDĐ, máy tính xách tay các loại, tivi màn hình phẳng, 6 xe máy…

Hiện Công an quận Thủ Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng về hành vi “cướp giật, trộm cắp tài sản, không tố giác tội phạm và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. CQĐT đang tiếp tục truy bắt các đối tượng có liên quan khác hiện đang bỏ trốn.

Đăng Lê