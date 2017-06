Hà Nội nghiên cứu tích hợp camera nhà dân để quản lý giao thông

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị liên quan tích hợp toàn bộ camera giám sát của các cơ quan nhà nước và người dân trên địa bàn thành phố để hỗ trợ công tác điều hành chung của thành phố.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa thông báo kết luận chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP tại cuộc họp nghe báo cáo về giao thông thông minh.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tích hợp hệ thống camera tại 200 nút giao thông với giai đoạn 2 đang chuẩn bị triển khai. Đặc biệt, thành phố dự tính sẽ tích hợp toàn bộ camera giám sát của các cơ quan nhà nước và người dân trên địa bàn thành phố (sân bay, nhà ga, bến xe, các cơ quan hành chính, các tòa nhà trong và ngoài cơ quan hành chính... camera giám sát vòng ngoài) để hỗ trợ công tác điều hành chung của thành phố.

Hà Nội đã lắp đặt hàng loạt camera giám sát trên các tuyến đường (Ảnh: Trọng Trinh)

Theo đó, UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố Hà Nội rà soát, có phương án tích hợp toàn bộ trang thiết bị đã đầu tư từ giai đoạn 1 với Trung tâm điều hành giao thông; đề xuất phương án tích hợp tất cả các camera hiện có với các camera an ninh của Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan kết nối, cung cấp thông tin, hình ảnh tới UBND TP, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô; thực hiện phân cấp, phân quyền khai thác theo chức năng nhiệm vụ (sau khi trung tâm điều khiển giao thông của Công an thành phố Hà Nội tại 40 Hàng Bài được tích hợp chung với Trung tâm tại đường Võ Chí Công).

Giao Sở Thông tin và Truyền thông có văn bản gửi UBND các quận, huyện, thị xã không tự ý thực hiện đầu tư, mua sắm dàn trải thiết bị camera để đảm bảo thống nhất, tập trung theo chủ trương của UBND thành phố. Thành phố sẽ triển khai lắp đặt thành 3 khu vực chính: Khu vực nội thành, các tuyến đường chính và trung tâm quận, huyện, thị xã.

UBND TP Hà Nội cũng giao Công an TP Hà Nội phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông trang bị cho cảnh sát giao thông điện thoại thông minh để xử lý vi phạm giao; Trang bị cho Cảnh sát khu vực điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng loại nhỏ dùng SIM 4G để phục vụ công tác quản lý nhân, hộ khẩu, báo cáo các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Quang Phong