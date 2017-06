Trọng Tấn: Đừng so sánh tôi với anh Việt Hoàn!

"Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác" diễn ra tối 10/6/2017, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP.Vinh, Nghệ An) sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTC1 lúc 20h ngày 10/6/2017. Chương trình do Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC – Đài Tiếng nói Việt Nam VOV thực hiện. Chương trình này gồm 3 phần. Trong phần 1 "Từ Làng Sen", các giọng ca Thành Lê, Phương Thảo, Tân Nhàn sẽ cùng tái hiện lại cuộc đời của Bác từ khi còn là một cậu bé ở mảnh đất Nghệ An với những câu hò, điệu ví, những bài học về tình yêu gia đình, làng xóm, quê hương. Đó là các ca khúc: Người mẹ làng Sen, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Từ làng Sen… Phần 2 tái hiện quãng thời bôn ba, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của đất nước, mang lại độc lập, tự do và ấm no cho dân tộc. Các giọng ca Trọng Tấn, Việt Hoàn, Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Bùi Lê Mận, Đăng Thuật, bé Ngọc Linh sẽ thể hiện các ca khúc: Dấu chân phía trước, Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Miền Trung nhớ Bác, Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, Tình Bác sáng đời ta, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Em mơ gặp Bác Hồ… Phần 3 - "Người về thăm quê" là khi Bác có dịp về thăm quê lần thứ nhất sau 50 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Những ca khúc nói về tình cảm của Bác với quê nhà, với người dân Nghệ An lay động trái tim của đồng bào cả nước sẽ được NSND Thanh Hoa, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Tân Nhàn, Phương Thảo cùng các nhóm và tốp ca thiếu nhi thể hiện như: Nhớ ngày Bác về thăm quê, Người về thăm quê, Thăm lại làng Sen, Hành hương về xứ Nghệ, Quà tháng năm dâng Bác, Hát về Người…