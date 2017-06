Trung Quốc tái tạo thành công bầu ngực sau phẫu thuật ung thư vú

Theo phóng viên tại Trung Quốc, Bệnh viện Tây Kinh thuộc Đại học Quân y Số 4 tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây đã tái tạo thành công bầu ngực trái cho một bệnh nhân nữ sau phẫu thuật ung thư vú bằng công nghệ in 4D.

Bác sỹ phẫu thuật Lăng Thuỵ của Bệnh viện Tây Kinh cho biết ca phẫu thuật được tiến hành vào ngày 8/8/2016, và bầu ngực "được in" đã phát triển tốt bằng chính mô của bệnh nhân này. So với kỹ thuật in 3D, công nghệ in 4D kéo dài hơn vì phải thực hiện thao tác in thêm một chiều.

So với các kỹ thuật tái tạo bầu ngực hiện nay, công nghệ in 4D gây ít tác dụng phụ hơn.

Các bác sỹ trong kíp phẫu thuật đã thu thập dữ liệu về kích thước của khối u và bầu ngực nguyên bản của bệnh nhân, sau đó tái tạo bằng bầu ngực giả có thể tự tiêu theo phương pháp sinh học.

Mô cấy được Bệnh viện Tây Kinh phối hợp với phòng thí nghiệm cấp quốc gia đặt tại Đại học Giao thông Tây An nuôi dưỡng và phát triển.

Theo bác sỹ Trương Tụ Lương, một thành viên khác của kíp phẫu thuật, mô cấy của bệnh nhân phát triển rất tốt và sẽ tự huỷ trong thời gian dự kiến khoảng từ 1 đến 2 năm. Hệ thống những lỗ nhỏ li ti theo kiểu tổ ong trong bầu ngực nhân tạo sẽ cho phép tế bào trên cơ thể bệnh nhân phát triển vào mô cấy và dần thay thế chúng.

Trong vòng 10 tháng kể từ ca phẫu thuật, mạch máu và tế bào của bệnh nhân đã bắt đầu tự tái tạo.

Các bác sỹ Bệnh viện Tây Kinh khẳng định so với các kỹ thuật tái tạo bầu ngực hiện nay, công nghệ in 4D gây ít tác dụng phụ hơn.