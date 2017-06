Hài hước chuyện mua “người theo dõi” Instagram từ máy bán hàng tự động

Bạn hoàn toàn có thể tăng số lượng người “theo dõi” (Follower) và lượt Like từ một chiếc máy bán hàng tự động, giống như là cách bạn mua đồ uống hàng ngày, với điều kiện bạn đang ở Nga hoặc Séc.

Máy bán Followers và Likes tự động ở Nga.

Phóng viên người Nga Vasily Sonkin vừa phát hiện ra một chiếc máy bán hàng tự động trong một trung tâm mua sắm ở Nga, gần điện Kremlin. Tuy nhiên, chiếc máy này khác với những chiếc máy tự động khác mà chúng ta vẫn thường thấy. Chiếc máy này không bán đồ uống như thường thấy mà thay vào đó là bán Follower và Like trên mạng xã hội Instagram. Và sau đó, bạn đồng nghiệp Alexey Kovalev cũng chia sẻ một đoạn tweet nói về sự thú vị khi người dùng có thể mua Like cho những hình ảnh chia sẻ trên Instagram.

Tuy nhiên, cái giá của sự tiện lợi như mua đồ uống vỉa hè cũng không hề rẻ. Trong khi công ty Rantic nổi tiếng chuyên bán 100 người Follower “chất lượng tốt nhất” với giá chỉ 99 cents thì máy bán “like” tự động ở Nga bán 100 người Follower với giá 100 rubles, khoảng 1,75 USD.

Chiếc máy bán Like tự động này do công ty Snatap sản xuất có lợi thế là tiện lợi, những người đi mua sắm đều có thể mua Followers và Likes bất cứ khi nào. Ngoài ra, chiếc máy này còn có chức năng in ảnh từ tài khoản Instagram, thậm chí có thể mua Followers và Likes từ các nền tảng mạng xã hội khác, trong đó có VK, là mạng phổ biến ở Nga.

Theo Snatap, người dùng có thể tìm thấy những chiếc máy bán hàng tự động này ở 9 thành phố ở Nga, trong đó có Moscow, và St. Petersburg, và cả ở thành phố Praha (Séc). Tuy nhiên, giới bảo mật khuyến cáo người dùng đăng nhập vào tài khoản Instagram trên máy Snaptap có nguy cơ sẽ dẫn tới tình trạng phát tán spam cho bạn bè.

Khôi Linh