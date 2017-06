6 game online Trung Quốc thú vị mở cửa nửa đầu tháng 6 năm 2017

Sau đây, chúng ta sẽ đến với danh sách 6 game online Trung Quốc hấp dẫn tiến hành mở cửa đợt thử nghiệm mới trong nửa đầu tháng 6 năm 2017 này.

The Epic of Tia

The Epic of Tia là một game online 2.5D thuộc thể loại MMORPG có đề tài ma ảo được phát triển và phát hành bởi công ty NetEase. Trò chơi sử dụng bối cảnh trung cổ phương Tây, có phong cách thiết kế đồ họa chân thực, gây dựng nên một thế giới ma thuật và hiệp sĩ vô cùng lôi cuốn, đồng thời tách biệt mình khỏi vô số các sản phẩm nội địa có kiểu cách điển hình Trung Quốc khác, hứa hẹn gửi đến người chơi nhiều nội dung gameplay hấp dẫn kèm cơ chế chiến đấu chặt chém tự do lôi cuốn.

The Epic of Tia - Trailer

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, The Epic of Tia đã tiến hành thử nghiệm không xóa dữ liệu lần đầu và cần có mã kích hoạt để tham gia ở thị trường Trung Quốc.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://tia.163.com/

Bắc Âu Chiến Kỷ

Bắc Âu Chiến Kỷ (tên tiếng Anh: Rule of Odin) là một game online 2.5D thuộc thể loại MMORPG có đề tài kỳ ảo được phát triển bởi công ty Sanbeetle. Trò chơi có bối cảnh chính dựa trên thần thoại Bắc Âu, tạo dựng nên một thế giới rộng lớn thông qua một nền đồ họa dễ thương kết hợp với hệ thống gameplay thú vị để mang lại những trải nghiệm độc đáo cho game thủ.

Bắc Âu Chiến Kỷ - Trailer

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2017, Bắc Âu Chiến Kỷ đã đi vào giai đoạn thử nghiệm không yêu cầu mã kích hoạt hoàn toàn mới sau một thời gian dài mất tích.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://roo.td22.com/

Cầm Vương

Cầm Vương là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài lịch sử được phát triển và phát hành bởi công ty 58lingyou. Trò chơi được xây dựng bằng một bộ engine tự nghiên cứu, tái hiện lại hoàn mỹ một thời loạn thế giai đoạn cuối Nhà Tần, có phong cách đồ họa 3D hoàn thiện lôi cuốn, kết hợp với tính năng kiểu võ hiệp như khinh công, bay lượn thú vị, dẫn dắn người chơi khám phá nội dung quốc chiến phân tranh đặc sắc.

Từ ngày 2 tháng 6 năm 2017, Cầm Vương đã tiến hành thử nghiệm giới hạn lần đầu và không yêu cầu mã kích hoạt để tham gia.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://www.qinwangol.com/

Võ Thánh

Võ Thánh là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài kỳ ảo được phát triển và vận hành bởi công ty Halo Game. Trò chơi xây dựng nên một thế giới quan võ hiệp hư cấu, có sự tồn tại của những yếu tố thần thoại siêu nhiên, đề cao khả năng PK tự do kiểu truyền thống, nhằm tạo ra một môi trường tranh đấu, ganh đua lẫn nhau ở cộng đồng người chơi trên mọi hoàn cảnh.

Từ ngày 8 tháng 6 năm 2017, Võ Thánh sẽ chính thức đi vào giai đoạn mở cửa thương mại hóa rộng rãi sau rất nhiều đợt thử nghiệm và cập nhật.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://wusheng.ixinyou.com/

Bào Bào Tiên Phong

Bào Bào Tiên Phong là một game online 2.5D thuộc thể loại đặt bom casual có đề tài kỳ ảo được phát triển và vận hành bởi công ty Jump. Trò chơi có phong cách thiết kế đồ họa hoạt hình vô cùng màu sắc và đáng yêu, thiết kế nhân vật đa dạng và cá tính, kết hợp với những nội dung gameplay thi đấu đậm tính casual vui vẻ, có tính công bằng và đề cao kỹ năng thao tác điều khiển, đảm bảo mang tới những giây phút giải trí giá trị cho người chơi bất kể giới tính, lứa tuổi.

Bào Bào Tiên Phong - Trailer

Từ ngày 9 tháng 6 năm 2017, Bào Bào Tiên Phong sẽ tiến hành thử nghiệm và không yêu cầu mã kích hoạt ở thị trường Trung Quốc.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://pp.jumpw.com/

Tây Du Giáng Ma Lục

Tây Du Giáng Ma Lục là một game online 3D thuộc thể loại MMORPG có đề tài huyền ảo được phát triển bởi công ty Qiaoyou và do Leyou Games phát hành. Trò chơi có cốt truyện chính cải biên dựa theo tiểu thuyết kinh điển “Tây Du Ký”, sở hữu phong cách thiết kế đồ họa đậm chất tiên hiệp phương Đông, tái hiện lại một cách chính nhiều đặc điểm của nguyên tác, đồng thời hứa hẹn mang đến nhiều nội dung gameplay chiến đấu hấp dẫn, phi hành PVP, phép thuật “72 biến hóa”.

Từ ngày 10 tháng 6 năm 2017, Tây Du Giáng Ma Lục sẽ tiến hành thử nghiệm không giới hạn lần thứ 5 ở thị trường Trung Quốc.

Tham khảo thêm tại trang chủ: http://xy.ly71.com/