Nhờ "đại chiến" giảm giá, xe hơi bán ra tăng mạnh

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho biết, trong tháng 5/2017 doanh số bán xe du lịch tại thị trường Việt Nam đã tăng 20% so với tháng trước, đạt trên 12.900 chiếc, tăng 2.200 xe.

Tính chung, tổng lượng xe tiêu thụ toàn thị trường đạt 23.200 chiếc, tăng hơn 1.300 xe so với tháng trước (mức tăng 6%). Trong đó, sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 16.656 xe, tăng 1% so với tháng trước và xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.576 xe, tăng 20% so với tháng trước.

Lượng xe du lịch tiêu thụ đã tăng trở lại, trong đó xe nhập đã tăng rất mạnh

Nhìn chung, đến hết tháng 5/2017, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường có giảm nhẹ 1% so với cùng kì năm ngoái, tương ứng 1.560 chiếc. Tuy nhiên, mức giảm chỉ thuộc về dòng xe thương mại (giảm 9%) và xe chuyên dụng (giảm 19%), còn xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi vẫn tăng 6%.

Về chủng loại, doanh số của xe lắp ráp trong nước 5 tháng qua đã giảm 7% (tương ứng gần 6.000 xe); trong khi xe nhập khẩu tăng 16,4% tương ứng hơn 4.300 xe. Đáng chú ý, trong doanh số tiêu thụ xe hơi, xe nhập ngày càng có xu hướng tăng lên và xe lắp ráp trong nước giảm đi.

Cụ thể, nếu tính về tỷ lệ 5 tháng qua xe lắp ráp trong đạt 72% lượng xe bán ra; xe nhập đạt 28%. So với cùng kỳ năm trước, xe nhập đã tăng lên 5% (từ 23% lên 28%), trong khi đó lượng xe lắp ráp giảm từ 77% xuống còn 72% tổng xe được bán ra. Thế rượt đuổi về lượng tiêu thụ xe nhập và xe lắp ráp trong nước vẫn tiếp diễn và có chiều hướng ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa xe nhập và xe lắp ráp trong nước.

Hiện nay, thị trường xe hơi tại Việt Nam đang có nhiều diễn biến rất đáng chú ý, giá xe ngày càng giảm mạnh, đặc biệt ở nhiều dòng xe sản xuất và lắp ráp trong nước. Xe nhập từ đầu năm 2017 cũng có tốc độ nhập tăng mạnh, giá giảm nhiều trong đó chủ yếu là các dòng xe xuất xứ từ Thái Lan, Indonesia nhờ được giảm thuế nhập thêm 10% .

Thị trường xe hơi trong nước tháng 5 tiếp tục chứng kiến sự giảm giá xe của các thương hiệu lớn, như xe CRV của Honda đã giảm trên 100 triệu đồng/chiếc; các mẫu của Izzu, Madaz đều có mức giảm từ 30 - 50 triệu đồng/chiếc. Điều này khiến cho mãi lực mua xe nhỉnh hơn, chặn đứt đà giảm của thị trường tiêu thụ xe tháng 4 vừa qua.

Theo các doanh nghiệp ô tô, xu hướng xe nhập được tiêu thụ ngày một nhiều cho thấy những tác động từ chính sách giảm thuế nhập khẩu thêm 10% trong năm 2017 đối với xe xuất xứ từ ASEAN. Bên cạnh đó, đây cũng là sở thích, thị hiếu tiêu dùng của người tiêu dùng Việt khi họ có nhiều lựa chọn hơn và chất lượng hơn so với xe lắp ráp trong nước.

"Năm 2018, khi thuế nhập khẩu bằng 0% thay vì mức thuế 30% như hiện nay đối với xe nhập nguyên chiếc từ các nước Thái Lan, Indonesia, lượng tiêu thụ xe nhập có thể tăng mạnh do giá xe rẻ và thị trường ngày càng đa dạng, nhiều chủng loại xe hơn", đại diện một showroom xe cho hay.

Nguyễn Tuyền