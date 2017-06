Đệ nhất phu nhân Mỹ chuyển hẳn tới Nhà Trắng từ tuần tới

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump dự kiến sẽ chính thức chuyển tới Washington, sống trong Nhà Trắng từ ngày 14/6 tới, báo Politico cho biết.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. (Ảnh: Getty)

Politico đưa tin ngày 7/6, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania và con trai Barron sẽ dọn khỏi dinh thự riêng ở Tháp Trump (New York) để chuyển hẳn tới Washington, đoàn tụ với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Politico dẫn nguồn thạo tin nói rằng, ngày 14/6 được ấn định là ngày chuyển vào Nhà Trắng bởi đây là thời điểm cậu con trai Barron của Tổng thống Trump vừa kết thúc năm học tại New York.

Cùng với việc chuẩn bị dọn hẳn vào Nhà Trắng, bà Melania được cho là cũng bắt đầu mở rộng đội ngũ trợ lý ở Cánh Tây và dần thực hiện vai trò của một Đệ nhất phu nhân.

Trước đó, bà Melania từ chối chuyển vào Nhà Trắng ngay khi Tổng thống Trump nhậm chức với lý do ở lại New York để chăm chút cho cậu con trai tới khi kết thúc năm học. Trong thời gian đó, Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân Melania thường xuyên qua lại giữa New York và Washington hoặc tại khu nghỉ dưỡng riêng của gia đình ở Florida.

Việc di chuyển qua lại giữa các thành phố này được cho là khá tốn kém và kéo theo các chi phí an ninh, khiến nhiều người đã ký vào đơn thỉnh nguyện trực tuyến đề nghị Đệ nhất phu nhân Melania sớm chuyển hẳn tới định cư tại Nhà Trắng.

