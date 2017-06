Selena Gomez diện váy mỏng đi ăn tối cùng bạn trai

Ca sĩ đi chơi cùng The Weeknd ở New York, Mỹ ngày 6/6.

Nữ ca sĩ diện váy của Alexandre Vauthier và theo đuổi mốt không nội y. Lớp vải mỏng khiến Selena lộ vòng một dưới ánh đèn flash. Chiếc váy cũng làm lộ vòng ba của người đẹp khi Selena Gomez bước lên xe ra về.

Người yêu cô - The Weeknd - mặc kín đáo với áo khoác bomber.

Cựu ngôi sao của Disney đang có mặt ở New York tham gia một số cuộc phỏng vấn và thăm người yêu lưu diễn tại thành phố này.

Theo nguồn tin của E! News, Selena Gomez yêu say đắm The Weeknd sau nhiều năm vướng víu chuyện tình cảm với Justin Bieber. Cả hai hẹn hò đầu năm nay, sau khi The Weeknd chia tay người mẫu Bella Hadid.