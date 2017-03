Bất ngờ với loại quả ở Việt Nam giúp đẹp da, giữ dáng được phụ nữ Nhật Bản và phương Tây ưa chuộng

Quả sơ ri nhỏ xíu mà phụ nữ Việt chúng ta chỉ xem là món ăn vặt lại là một trong những bí quyết tự nhiên giữ gìn vẻ đẹp tươi trẻ cho làn da và vóc dáng của phụ nữ Nhật Bản và các nước phương Tây. Cùng khám phá lý do tại sao quả sơ ri bé nhỏ lại có công dụng thần kỳ như thế nhé!

Bình thường, chúng ta vẫn nghĩ, chỉ có cam, chanh mới có lượng vitamin C dồi dào, nhưng thật bất ngờ, nghiên cứu của các nhà khoa học đã khám phá ra rằng, quả sơ ri nhỏ xíu mới là vua “vitamin C tự nhiên” với hàm lượng cực khủng, gấp 20 - 40 lần cam chanh.

Đáng ngạc nhiên hơn, ngoài Vitamin C tự nhiên, một quả sơ ri bé xíu còn chứa nhiều loại dưỡng chất cần thiết cho cơ thể: như: magie, kẽm, đồng, canxi, kali và các vitamin thuộc nhóm A, B như: B1, B5, B9... Chỉ cần 1 ly nước ép sơ ri 150 ml mỗi ngày, bạn đã cung cấp cho cơ thể của mình hàm lượng vitamin cần thiết từ bên trong, để giữ gìn cho làn da của mình luôn tươi sáng, mịn màng và vóc dáng cân đối, khỏe mạnh.

Chống lão hóa, giữ làn da luôn tươi trẻ

Collagen là một chất tự nhiên trong cơ thể giúp ngăn ngừa sự lão hóa và có tác dụng tái tạo da, giữ cho da luôn tràn đầy sức sống. Dù rằng đang ở độ tuổi thanh xuân, lượng collagen trong cơ thể vẫn giảm dần khoảng 1,5% mỗi năm. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng Collagen chỉ công hiệu khi cơ thể chúng ta tổng hợp ra chúng một cách tự nhiên và quá trình này sẽ được kích thích nhờ vitamin C.

Bởi vậy, sơ ri được phụ nữ Nhật và các nước phát triển “ưu ái” nhờ là “vua vitamin C tự nhiên” với hàm lượng cực khủng, là chất chống oxy hóa hữu hiệu, giúp thúc đẩy quá trình hình thành collagen trong cơ thể, làm chậm quá trình lão hóa, duy trì sự trẻ trung, giàu sức sống của làn da.

Quả sơ ri được trồng rất nhiều ở Gò Công (Tiền Giang).

Giúp giảm vết thâm, nám, làm sáng da

Nguồn Vitamin C tự nhiên trong sơ ri có tác dụng ức chế sự hình thành hắc tố melanin - “kẻ thù” gây nám, sạm da và tàn nhang, làm mờ dần các vết thâm, nám. Bên cạnh đó, sơ ri với hàm lượng lớn vitamin A và các hợp chất chống oxy hóa giúp da tái tạo tốt hơn. Vì vậy, duy trì sử dụng một lượng nước sơ ri vừa đủ mỗi ngày sẽ giúp cho chị em phụ nữ luôn giữ được làn da trắng sáng tự nhiên.

Ngăn ngừa mụn và giảm sưng tấy do mụn

Trong ngành sản xuất mỹ phẩm, vitamin C là một thành phần chủ đạo trong các loại kem trị thâm mụn, hỗ trợ quá trình liền sẹo. Bởi vậy, với hàm lượng vitamin C cực khủng, quả sơ ri là nguồn dưỡng chất tự nhiên giúp loại bỏ, ngăn ngừa sự hình thành mụn, mụn cám. Tuyệt vời hơn nữa, sơ ri cũng chứa một lượng kẽm tương đối, giúp nâng cao khả năng kháng khuẩn, giảm sự sưng tấy do mụn gây ra.

Sơ ri chứa hàm lượng vitamin C giúp ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Hỗ trợ tốt cho quá trình giảm cân

Nếu bạn đang trong quá trình giảm cân hoặc muốn duy trì vóc dáng cân đối thì sơ ri là “người bạn tuyệt vời” hỗ trợ quá trình luyện tập giảm cân hiệu quả. Chứa hàm lượng vitamin C tự nhiên cực khủng, sơ ri có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đào thải mỡ thừa và chuyển hóa năng lượng cho cơ thể. Sử dụng sơ ri giúp bạn giảm mỡ trên cơ thể nhanh chóng, nhất là mỡ bụng, một vấn đề nan giải của phần đông các chị em hiện nay.

Không những cung cấp ít béo và calorie, chất xơ trong sơ ri còn giúp đẩy mạnh quá trình chuyển hóa và cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho các tế bào. Đây là yêu cầu cần thiết để kiểm soát tình trạng béo phì và giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh.

Với những công dụng tuyệt vời như thế, sơ ri là một trong những “bí quyết” mà phụ nữ Nhật Bản và Châu Âu hay sử dụng để làm nước ép, chế biến thức ăn, thực phẩm bổ sung, hay mỹ phẩm hàng ngày cho da đẹp, dáng thon.