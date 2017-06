Giao lưu văn hóa giữa Hội An với đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc

Nhân sự kiện “Giao lưu các thành phố có quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Quảng Nam” thuộc chuỗi các hoạt động tại “Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017”, một đoàn nghệ thuật đến từ Hàn Quốc sẽ tổ chức giao lưu biểu diễn tại Hội An.

Ngày 7/6, Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An cho biết, buổi giao lưu sẽ diễn ra từ ngày 11-12/6/2017 tại TP Hội An.

Theo đó, đoàn nghệ thuật biểu diễn mặt nạ Hahoe từ TP Andong và đoàn nghệ thuật dân tộc Nan-gye tỉnh Chungcheongbukdo (Hàn Quốc) sẽ có buổi biểu diễn tại nhà biểu diễn nghệ thuật cổ truyền thành phố Hội An.

Du khách nước ngoài tham quan phố cổ Hội An

Hahoe là một ngôi làng cổ tại thành phố Andong, nơi đây đã từng được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Hahoe nổi tiếng với điệu múa kịch mặt nạ truyền thống có lịch sử hơn 800 năm và mặt nạ của làng Hahoe đã được công nhận là Bảo vật quốc gia Hàn Quốc.

Theo quan niệm của người dân nơi đây, những chiếc mặt nạ có tác dụng xua đuổi những linh hồn xấu, mang lại điều may mắn; điệu múa mặt nạ được xem như một lời cầu nguyện cho sự bình an của dân làng và cầu mong mùa màng bội thu. Điệu múa kịch mặt nạ là một phần quan trọng trong di sản văn hóa của Hàn Quốc thu hút rất đông du khách đến dự xem.

Đoàn nhạc cụ dân tộc Nan-gye được thành lập vào năm 1991 tại thị trấn Yeongdong thuộc tỉnh Chungcheongbukdo nhằm kế thừa và phát triển nền âm nhạc truyền thống Hàn Quốc, đồng thời để ca ngợi nghiệp tích của tiên sinh Park Yeon - hiệu là Nan-gye, người được tôn vinh là 1 trong 3 vĩ nhân âm nhạc tiêu biểu của Hàn Quốc.

Đoàn Nan-gye biểu diễn âm nhạc truyền thống và những làn điệu âm nhạc mới dựa trên các loại nhạc cụ dân tộc như đàn Gayageum, đàn Geomungo, sáo Phiri, sáo Daegeum, trống Janggu… Đoàn đã biểu diễn tại nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Úc…

Ngoài các tiết mục biểu diễn của 2 đoàn Hàn Quốc, vào lúc 20h ngày 12/6 tại sân khấu Vườn tượng An Hội sẽ diễn ra chương trình “Giao lưu nghệ thuật dân gian” với sự tham gia của đoàn hát xoan Phú Thọ, ca trù Hải Dương, nhã nhạc cung đình Huế, đờn ca tài tử Bình Thuận…

Trung tâm Văn hóa - Thể thao Hội An, chương trình giao lưu văn hóa Hội An với đoàn biểu diễn mặt nạ Hahoe từ TP Andong và đoàn nghệ thuật dân tộc Nan-gye tỉnh Chungcheongbukdo sẽ là nơi để khán giả đón xem những tiết mục là đặc trưng văn hóa lâu đời của Hội An và Hàn Quốc.

Đây cũng là cầu nối về tình hữu nghị, thể hiện mối quan hệ hợp tác, ngoại giao hảo hữu của Hội An với các thành phố tại Hàn Quốc.

Công Bính