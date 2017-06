Khai mạc hội thi hợp xướng quốc tế Hội An 2017

Nằm trong chuỗi các hoạt động Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI 2017, hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ 5 tại Việt Nam và lần thứ 4 tại Hội An đã khai mạc vào tối ngày 7/6. Hơn 1.000 nghệ sỹ thuộc 32 đoàn đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã hội tụ về Hội An để tranh tài.

Sau thành công của các kỳ hợp xướng trước đây, Hội An tiếp tục được hiệp hội Interkultur (CHLB Đức) lựa chọn là nơi tổ chức hội thi hợp xướng quốc tế Hội An năm 2017. Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam là sự kiện do hiệp hội Interkultur phối hợp với UBND TP Hội An tổ chức.

Các em thiếu nhi Việt Nam mở màn cho chương trình hợp xướng

Trong khuôn khổ cuộc thi năm nay, các đoàn sẽ tranh tài ở nhiều hạng mục với những màn trình diễn đặc sắc vừa đảm bảo những yêu cầu khắt khe của bộ môn hợp xướng, vừa thể hiện bản sắc riêng độc đáo ở mỗi đất nước là quê hương của các đoàn hợp xướng. Ngoài các phần thi chính thức tại khách sạn biển Hội An, các đoàn hợp xướng sẽ tham gia trình diễn trong chương trình “Giai điệu quốc tế” vào các ngày 8-9/6 tại khu phố cổ Hội An.

Hội thi hợp xướng quốc tế là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá các giá trị di sản, văn hóa, nghệ thuật và tiềm năng du lịch của Hội An (Quảng Nam) đến với du khách trong nước và quốc tế.

Màn múa những làn điệu dân ca của đoàn Việt Nam

Đây cũng là dịp để giới thiệu những giá trị độc đáo của loại hình biểu diễn hợp xướng đến công chúng, đồng thời là cơ hội để các nghệ sĩ Việt Nam giao lưu với các nền âm nhạc tiên tiến trên thế giới; từ đó, tiếp tục xây dựng và phát triển nền nghệ thuật Việt Nam bắt nhịp với hơi thở thời đại, phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - cho rằng, hội thi sẽ mang đến cho công chúng và du khách trong và ngoài nước những chương trình hấp dẫn, nét đặc trưng văn hóa độc đáo của các quốc gia, khơi gợi cảm xúc thẩm mỹ của cộng đồng, góp phần phát triển phong trào âm nhạc hợp xướng, thính phòng của địa phương và tạo cho phố cổ Hội An một nét riêng mới trong quá trình hội nhập và phát triển.

Đồng thời, hội thi lần này sẽ ngày càng thắt chặt nhịp cầu thân ái, thắm tình hữu nghị, kết nối Hội An, Quảng Nam với các địa phương trong và ngoài nước.

Các đoàn hợp xướng trên thế giới quy tụ về Hội An để tranh tài

“Tôi hy vọng rằng, trong những ngày lưu lại Hội An, các bạn sẽ cảm nhận được nét say đắm, lãng mạn của phố cổ với những mái ngói rêu xanh phủ màu thời gian, sắc màu lung linh của những chiếc đèn lồng, nét chạm trổ tinh vi trong những căn nhà gỗ, những cái nghiêng điệu đà của người dân chào khách cùng hương vị ngọt ngào, tạo nên ấn tượng khó quên về một vùng đất xinh đẹp, giàu lòng mến khách và ấm áp tình người”, ông Lê Văn Thanh phát biểu.

Năm nay, dàn hợp xướng của Úc sẽ thay mặt các đoàn hợp xướng biểu diễn tại đêm khai mạc Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI tại biển Tam Thanh (TP Tam Kỳ). Hội thi sẽ kết thúc và trao giải vào ngày 10/6.

Công Bính