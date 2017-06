Tờ hóa đơn rút tiền là manh mối truy tìm kẻ cướp tiệm vàng

Cảnh sát tìm thấy trong balo Vinh vứt lại hiện trường một con dao nhọn, cùng tờ hóa đơn rút tiền ATM mờ chữ.

Chiều 7/6, đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng, cho biết đã khởi tố vụ án, tạm giam 4 tháng Huỳnh Khắc Vinh (22 tuổi, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) về hành vi Cướp giật tài sản.

Nghi phạm Huỳnh Khắc Vinh.

"Vinh đập vỡ kính của tiệm vàng để lấy tài sản khi chủ tiệm không trực tiếp có mặt, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển hành vi từ cướp tài sản sang cướp giật tài sản", đại tá Dũng nói và cho biết động cơ của Vinh vì "túng thiếu, cần tiền tiêu xài do lêu lổng chơi bời không lo học hành".

Trước đó tối 5/6, Vinh mượn xe bạn từ TP Hội An chạy ra Đà Nẵng, với ý định sẽ đi trộm cắp. Khi đi ngang qua một tiệm vàng trên đường Lê Văn Hiến (quận Ngũ Hành Sơn), Vinh vòng xe qua lại nhiều lần quan sát.

Khoảng 20h40, phát hiện chủ quán đi vào phía trong nhà, Vinh dựng xe cách cửa tiệm vàng khoảng 5 m, đeo găng tay màu đen rồi cầm theo cục đá lao vào đập vỡ cửa kính trưng bày trang sức, vơ nhiều nhẫn vàng tây.

Hung thủ bị chủ tiệm phát giác, dùng ghế nhựa đánh trúng người và kéo áo giữ lại. Lúc này, một thanh niên qua đường thấy có xô xát đã dừng xe quan sát, khiến chủ quán lầm tưởng đồng phạm đến hỗ trợ Vinh nên buông tay chạy vào nhà.

Vinh nhanh chân lên xe máy tẩu thoát, về ký túc xá trường đại học ở TP Hội An (Quảng Nam) ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh sát tìm thấy trong balo Vinh vứt lại hiện trường một con dao nhọn, cùng tờ hóa đơn rút tiền ATM đã bị phai mờ chữ.

Bằng các biện pháp kỹ thuật, ngay trong đêm công an đã làm rõ thông tin in trên hóa đơn và nhanh chóng xác định Vinh là người gây ra vụ án. Sáng 6/6, Vinh bất ngờ bị công an mời lên làm việc và cúi đầu nhận tội.

Vinh khai toàn bộ số vàng lấy được đã rơi vãi trong lúc giằng co với chủ tiệm. Trước đó, nam sinh này từng gây ra một vụ cướp tiệm vàng khác ở Đà Nẵng nhưng chưa kịp lấy tài sản gì.

Ngọc Trường