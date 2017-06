Liên minh Syria và Mỹ quyết chiến tranh giành Deir Ezzor

Lực lượng quân đội Mỹ và đồng minh của họ cũng như quân đội Syria và liên minh đang huy động mọi lực lượng hướng đến khu vực thành phố Deir Deir Ezzor .

Nguồn tin quân sự và tình báo của DEBKAfile đã thông báo rằng, trận đánh giành quyền kiểm soát vùng đông-nam Syria đã sẵn sàng với sự tham gia của nhiều lực lượng khác nhau đến từ nhiều nước, bao gồm quân đội Syria và lực lượng ủng hộ họ, quân đội Mỹ và đồng minh.

Bản đồ phân bố lực lượng và hướng cơ động của các lực lượng hướng tới khu vực Deir Ezzor .

Hiện tại các lực lượng đang tìm mọi cách cơ động về hướng Deir Ezzor. Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã thành lập căn cứ mới ở Al-Zkuf trong sa mạc Syria.

Ví trí triển khai lực lượng này cách khoảng 70 km về phía tây-bắc so với tam giác biên giới giữa Syria-Iraq-Jordan và khu vực Al Tanf hiện do quân đội Mỹ và lực lượng đồng minh kiểm soát.

Nguồn tin từ phía quân đội Mỹ khẳng định rằng, căn cứ Al-Zukf được thành lập nhằm hai mục đích chính:

Thứ nhất là phong tỏa, ngăn chặn đường đi của quân đội Syria và lực lượng Hezbollah. Lực lượng này đã di chuyển từ khu vực Al-Suwaidi vào khu vực đông-nam Syria theo hướng Al Tanf trong hai tuần qua;

Thứ hai là làm bàn đạp tấn công chiếm thành phố quan trọng Abu Kamal cách khu vực đóng quân khoảng 200 km so với Al Tanf.

Tuy nhiên, mục đích chính của việc lập căn cứ này là giành quyền kiểm soát khoảng 300 km biên giới chung của Syria-Iraq để ngăn chặn các lực lượng quân đội chính phủ và đồng minh của họ, lực lượng Hezbollah và các lực lượng ủng hộ Iran khác.

Tại khu vực này hiện nay tập trung quân đội Mỹ và lực lượng đồng minh của họ, ngoài ra sẽ có sự xuất hiện của các lực lượng quân đội Syria và các lực lượng khác nhằm mục đích kiểm soát vị trí chiến lược này.

Lực lượng bao gồm: sư đoàn xe tăng thứ 4 của quân đội Syria sẽ được triển khai ở phía nam Syria gần thành phố Dara'a và dọc biên giới Jordan và cách khoảng 330 km so với căn cứ mới Al-Zukf.

Sư đoàn này gồm tổ hợp các xe tăng mới T-90 do Nga cung cấp và sẽ do em trai của Tổng thống Assad – tướng Maher Asad làm chỉ huy. Trước đó lực lượng này đã giải phóng hoàn toàn khu vực khỏi khủng bố IS ở Dara'a.

Nguồn tin từ lực lượng trinh sát thông báo rằng, trong tuần này lực lượng đặc biệt của quân đội Iran là Al-Quds doThiếu tướng Qasem Soleimani chỉ huy sẽ vượt qua Iraq và tiến vào lãnh thổ Syria.

Lực lượng này sẽ liên kết với lực lượng quân đội Syria ở Palmyra và chuẩn bị tấn công tổng lực vào thành phố Deir Ezzor. Đây được coi là thành trì cuối cùng của khủng bố IS ở khu vực này.

Như vậy các lực lượng tham chiến ở Syria hiện nay đang tìm mọi cách giành ưu thế làm bàn đạp tấn công giành quyền kiểm soát thành phố Deir Ezzor.

Việc cả quân đội chính phủ Syria cùng với đồng minh của họ và liên minh do Mỹ đứng đầu đều muốn kiểm soát khu vực chiến lược này làm cho tình hình khu vực nóng lên từng ngày.

Nhiều khả năng trận chiến lớn ở khu vực này không đơn thuần là chống khủng bố IS mà sẽ xảy ra xung đột giữa hai bên do Mỹ và Syria đứng đầu.

Theo Minh Tú