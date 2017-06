5 cán bộ phá chòi tôm của người 'chống cát tặc' hưởng án treo

Liên quan đến vụ án này, trong quá trình tố cáo hành vi của các cán bộ bảo vệ rừng, ngày 19/4/2016 bà Ngọc bị Công an huyện Nhơn Trạch bắt giữ về hành vi Chống người thi hành công vụ. Lý do 6 tháng trước đó, bà chửi bới công an vì không lập biên bản tàu hút cát lậu trên sông Đồng Nai. Sau 6 ngày bị bắt oan, bà được thả tự do, VKS và công an đã công khai xin lỗi. Phó công an huyện Nhơn Trạch và cấp dưới bị cách chức vì những sai sót liên quan đến việc khởi tố, bắt giam bà Ngọc.