Tuyên bố chung Việt Nam - Cộng hòa Séc

1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang, Tổng thống Cộng hòa Séc Milos Zeman và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 6 đến ngày 8/6/2017.

2. Tháp tùng Tổng thống Séc có đoàn danh nghiệp lớn do Liên đoàn Công nghiệp Séc tổ chức, gồm đại diện của 60 công ty thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

3. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Milos Zeman đã hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang; hội kiến Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; gặp Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ; dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc và gặp Hội hữu nghị Việt Nam - Séc.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Milos Zeman cùng đoàn cấp cao Cộng hòa Séc thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

4. Các cuộc gặp gỡ song phương đã diễn ra trong bầu không khí hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau. Hai Nhà Lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế, những ưu tiên trong chính sách đối ngoại và kinh tế đối ngoại của mỗi nước; trao đổi về các biện pháp cụ thể thúc đẩy quan hệ song phương; thảo luận về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm và có lợi ích.

5. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước bạn truyền thống ở khu vực Trung Âu, đặc biệt là Cộng hòa Séc; chúc mừng Séc đã đạt được nhiều thành tựu trên con đường phát triển đất nước. Tổng thống Milos Zeman đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong phát triển kinh tế, tái khẳng định sự quan tâm mạnh mẽ của Cộng hòa Séc trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và cùng có lợi với Việt Nam.

6. Hai bên đánh giá cao những bước phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với bề dày lịch sử 67 năm qua giữa Việt Nam và Séc; hoan nghênh việc duy trì và tăng cường đối thoại chính trị ở cấp cao cũng như trao đổi đoàn giữa các Bộ, ngành và địa phương hai nước. Hai bên thể hiện quyết tâm củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

7. Hai Nhà Lãnh đạo bày tỏ mong muốn mở đường bay thẳng giữa Cộng hòa Séc và Việt Nam; giao các bộ, ngành liên quan của hai Bên tiến hành đàm phán về vấn đề này để đưa ra các kết luận cụ thể.

8. Hai bên vui mừng việc Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Séc về chuyển giao người bị kết án phạt tù và Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Séc về hợp tác phòng, chống tội phạm được ký kết nhân chuyến thăm.

9. Hai Nhà Lãnh đạo bày tỏ hài lòng việc 07 biên bản ghi nhớ hợp tác đã được ký giữa các đối tác sau: Tập đoàn Optokon và Công ty Công nghệ Sinh Phúc; Công ty Drevojas và Công ty sản xuất gốm sứ Hao Canh; Tập đoàn du lịch và dịch vụ bay Biển Đông và Ngân hàng Indovina; Công ty ClineX và Công ty Dapharco; Tập đoàn Techniserv và Công ty Yestech; Bệnh viện Na Homolce và Bệnh viện hữu nghị Việt Nam; Công ty Vari và Công ty công nghệ James Boat.

10. Hai bên đánh giá cao kết quả đáng khích lệ trong hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước; khẳng định quyết tâm hợp tác tăng kim ngạch và tái cân bằng cán cân thương mại song phương. Hai bên bày tỏ sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cần thiết để tìm hiểu thị trường và cơ hội đầu tư của nhau. Hai bên cam kết bảo đảm khung pháp lý thuận lợi và môi trường thân thiện để các nhà đầu tư và doanh nghiệp hai nước hợp tác hiệu quả.

11. Hai bên đánh giá cao vai trò của Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam – Séc; ghi nhận những tiềm năng và cơ hội hợp tác to lớn giữa hai nước. Hai bên nhất trí chuẩn bị tốt cho Khóa họp lần thứ 6 của Ủy ban dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2018 tại Hà Nội.

12. Hai bên nhất trí thúc đẩy và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, khoa học - công nghệ, môi trường, năng lượng, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, tư pháp và pháp luật...

13. Hai bên đánh giá cao mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng và sẽ tìm kiếm các biện pháp tăng cường hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực này.

14. Hai bên nhất trí thúc đẩy trao đổi và ủng hộ lẫn nhau trên các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; cam kết phối hợp và hợp tác chặt chẽ hơn nữa tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới, Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM); xem xét ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế. Hai bên cam kết duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy an ninh, an toàn hàng hải, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

15. Hai bên ủng hộ việc sớm ký, phê chuẩn và thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA).

16. Hai Nhà Lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của vấn đề con người trong hợp tác chính trị và kinh tế; chia sẻ quan điểm dân chủ và pháp quyền là những nguyên tắc cốt lõi mà hai bên cùng thúc đẩy.

Thiếu nhi Việt Nam chào đón Tổng thống Milos Zeman và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam

17. Hai bên nhất trí hợp tác thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, bao gồm việc thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người.

18. Hai Nhà Lãnh đạo chia sẻ mối quan tâm sâu sắc về các mối đe dọa hiện hữu của chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, nạn buôn lậu ma túy và các tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia khác đối với thế giới. Hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác chống các mối đe dọa này.

19. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cảm ơn phía Séc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Séc. Tổng thống Milos Zeman đánh giá cao những đóng góp của Cộng đồng người Việt Nam tại Séc trong việc thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước.

20. Hai bên bày tỏ hài lòng về kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Séc; coi đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Séc.

21. Tổng thống Séc Milos Zeman chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng nhiệt mà phía Việt Nam đã dành cho Tổng thống và Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Séc. Nhân dịp này, Tổng thống Milos Zeman đã mời Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Séc. Chủ tịch nước Trần Đại Quang vui vẻ nhận lời và hứa sẽ thu xếp thăm Séc vào một thời điểm phù hợp được hai Bên thống nhất qua đường ngoại giao.

