Hà Nội: Dùng thẻ nhà báo giả làm “bùa hộ mệnh” khi gặp CSGT

Bị CSGT dừng xe kiểm tra vì vi phạm giao thông, Phạm Anh Đức “chìa” ra 2 tấm thẻ, xưng mình là phóng viên báo An ninh Thủ đô, xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm. Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, cả 2 chiếc thẻ trên đều là thẻ giả.

Khoảng 15h30 chiều nay, 7/6, tổ công tác Đội CSGT số 3 (Phòng PC67 - CATP Hà Nội) làm nhiệm vụ tại khu vực gần ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 30K2-2087 vi phạm luật giao thông nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, lái xe vi phạm không xuất trình được giấy tờ xe, giấy phép lái xe, chỉ xuất trình chứng minh nhân dân mang tên Phạm Anh Đức (SN 1976, quê Hà Tĩnh; trú tại Đống Đa, Hà Nội).

Chiếc xe Phạm Anh Đức sử dụng khi vi phạm giao thông.

Trong khi CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện, lái xe Đức liên tục xin xỏ mong CSGT bỏ qua. Anh này còn rút trong ví ra 2 tấm thẻ, xưng mình là phóng viên báo An ninh Thủ đô và xin CSGT bỏ qua lỗi vi phạm.

Hai chiếc thẻ ghi là Thẻ Nhà báo mang tên Phạm Anh Đức (SN 1976), công tác tại Báo An ninh Thủ đô do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp. Nhận thấy hai chiếc thẻ này có dấu hiệu làm giả, tổ công tác đã liên hệ với báo An ninh Thủ đô để xác minh làm rõ. Một phóng viên báo An ninh Thủ đô ngay sau đó đã có mặt, xác nhận lái xe vi phạm Phạm Anh Đức không phải là phóng viên của cơ quan này.

Trước những dấu hiệu vi phạm hình sự, tổ công tác Đội CSGT số 3 đã thông báo và chuyển hồ sơ, lái xe vi phạm cùng những tang vật có liên quan đến Công an phường Thành Công (quận Ba Đình) để điều tra, làm rõ.

Tại Công an phường Thành Công, lái xe Phạm Anh Đức khai nhận, bản thân đã tự làm những chiếc Thẻ Nhà báo giả trên để làm “lá bùa” phòng khi vi phạm giao thông sẽ mang ra sử dụng.

Phạm Anh Đức tại Công an phường Thành Công.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, cả hai thẻ trên đều là thẻ giấy. Chiếc thẻ mới hơn có hình dáng giống với Thẻ Nhà báo dạng nhựa cứng mới được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho các nhà báo. Dù chiếc thẻ này đã được ép plastic nhưng chỉ cần cầm trên tay cũng có thể phát hiện đây là thẻ giấy.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên