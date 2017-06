Tài xế xe tải chở Voọc quý hiếm đi tiêu thụ

Tài xế mua lô hàng động vật quý từ Lào về Việt Nam để tiêu thụ, trên đường đi thì bị công an bắt giữ. Điều đáng nói, trong lô hàng này có một cá thể Voọc quý hiếm.

Trong số 5 cá thể động vật, có 1 con Voọc quý hiếm, 1 con khỉ má trắng đuôi dài.

Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Hải quan Nghệ An bắt giữ một xe ô tô tải khi đang vận chuyển 5 cá thể động vật quý hiếm.

Theo đó, vào sáng 6/6/2017, trên cầu Rộ, thuộc địa bàn thôn Lam Giang, xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương (Nghệ An) - các chiến sĩ Đội cảnh sát điều tra Tổng hợp huyện Thanh Chương phối hợp với lực lượng Hải quan Nghệ An phá chuyên án mang bí số 517V, bắt giữ xe tải mang biển kiểm soát 37C – 038.80, do anh Lê Hồng Quân (SN1982, trú xóm Lâm Đồng, xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe tải này đang chở 5 cá thể động vật, trong đó có 1 cá thể Voọc (thuộc nhóm 1B, loại động vật nguy cấp, quý hiếm) và 4 cá thể khỉ.

Một cá thể khỉ mặt đỏ đã chết.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng nói trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, tài xế Quân khai báo, mua 5 cá thể động vật trên tại Lào và đưa về Việt Nam để tiêu thụ. Tuy nhiên, trên đường đưa đi bán kiếm lời, đối tượng bị công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an huyện Thanh Chương đang tạm giữ lô hàng, xe tải để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Duy