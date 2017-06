Băng trộm liên tỉnh sa lưới từ dấu vân tay trên chai nước

Phát hiện căn biệt thự của bà Vân khóa cổng ngoài, nhóm trộm dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào bên trong, lấy đi tài sản trị giá gần nửa tỷ đồng...

Ngày 6/6, ông Nguyễn Ngọc Hai, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã ký quyết định thưởng nóng 15 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Bình Thuận vì thành tích xuất sắc, bắt giữ băng nhóm chuyên trộm két sắt tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Căn nhà xảy ra vụ trộm

Như VietNamNet đã đưa tin vào khoảng 8 giờ 50 ngày 21/11/2016, bà Hồ Thị Thanh Vân chủ nhà 190/10 đường Đặng Văn Lãnh, thuộc thôn Xuân Phong, xã Phong Nẫm, TP Phan Thiết (Bình Thuận) phát hiện mất két sắt bên trong có chứa nhiều tiền, vàng và 1 điện thoại di động nên đã trình báo cho cơ quan công an.

Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện có nhiều dấu vân tay lạ trên chai nước trong phòng chủ nhà. Từ dấu vết này, qua sàng lọc và xác định đây là dấu vân tay của Nguyễn Hoàng Thơ (35 tuổi) trú tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre).

Triệu tập làm việc, Thơ thừa nhận chính mình là người đột nhập lấy két sắt nhưng khai ra người cầm đầu là Lý Bội Huê (48 tuổi) trú tại chung cư An Bình, phường 5, Q5 (TP.HCM), tham gia vụ trộm còn có Ngô Tú Cường (26 tuổi) và Nguyễn Long Giang (30 tuổi), trú tại Bình Trị Đông, Bình Tân ( TP.HCM).

Công an triệu tập Huê, Cường; qua đấu tranh, cả 3 tên đã khai nhận với cơ quan công an: do đã đột nhập trộm thành công một số vụ tại Phan Thiết nên ngày 20/11/2016 Huê điện thoại rủ Thơ và cháu của Thơ là Ngô Tú Cường và bạn là Nguyễn Long Giang ra Phan Thiết trộm két sắt.

Tối ngày 20/11/2016, cả 4 tên ra Bến xe miền Đông mua vé xe khách chở theo 2 xe máy ra Phan Thiết rồi thuê nhà trọ ngủ qua đêm. Sáng hôm sau cả 4 chạy lòng vòng và phát hiện căn biệt thự của bà Vân khóa cổng ngoài nên dừng xe để Thơ dùng kìm cộng lực cắt khóa đột nhập vào bên trong, 3 tên còn lại dựng xe bên ngoài cảnh giới, trò chuyện bình thường như không có chuyện gì. Sau khi lục lọi tầng trệt không có gì, Thơ lên lầu thì phát hiện con trai bà Vân đang ngủ trong phòng, nên đi sang phòng bà Vân.

Tại đây, Thơ phát hiện chiếc két sắt hiệu Hòa Phát, phía trên két sắt là một điện thoại Iphone, túi xách, sổ tay và một chai nước khoáng. Thơ lấy điện thoại bỏ vào túi quần rồi lấy đồ đạc trên két sắt để xuống giường và kéo kéo sắt ra khỏi phòng cùng đồng bọn đưa lên xe chạy về hướng TP.HCM. Trên đường đi cả bọn còn dừng lại mua một xà beng để đục két sắt.

Khi chạy đến một hố đất trống cách nơi trộm khoảng 5km, Huê đứng ngoài cảnh giới để cho 3 đồng bọn còn lại vào đục phá két sắt. Sau khi phá két sắt lấy được 445 triệu đồng, 1,8 lượng vàng 24K và nữ trang bằng vàng 18K, vòng bạch kim…rồi chạy về TP.HCM chia nhau số tài sản trộm được. Riêng chiếc điện thoại Iphone, Thơ đưa cho Cường dùng sau đó Cường bán lại cho một thanh niên ở Q8. Cảnh sát sau đó đã thu lại chiếc điện thoại này.

Hiện Công an tỉnh Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Huê, Thơ, Cường, đang truy tìm tên Giang (thường gọi là Tý) và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Lê Huân