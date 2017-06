12 cung Hoàng đạo sợ bị mất đi thứ gì nhất?

Mỗi cung Hoàng đạo đều có một nỗi sợ cho riêng mình, người thì sợ mất đi tự do, người thì sợ mất đi tiền bạc, tình bạn... Còn bạn, bạn sợ mất đi điều gì?

Bạch Dương (21/3 – 19/4): Sợ mất đi sự dũng cảm của chính mình

Thứ Bạch Dương sợ mất đi nhất là lòng dũng cảm. Vì Bạch Dương là cung Hoàng đạo lạc quan, tích cực, dũng cảm trước thử thách. Họ cái gì cũng dám làm, dựa vào sự can đảm để khắc phục khó khăn, vượt qua nghịch cảnh. Nếu mất đi dũng khí, Bạch Dương sẽ trở thành những chú cừu non nhỏ bé yếu ớt.

Kim Ngưu (20/4 – 20/5): Sợ mất đi tiền bạc

Kim Ngưu sợ nhất là thay đổi, sợ thiếu thốn, họ rất coi trọng tiền bạc, cuộc sống vật chất. Với Kim Ngưu, tiền có thể làm được mọi việc, không có tiền thì không có gì cả. Họ rất chăm chỉ kiếm tiền và tiết kiệm, vì thế nếu bị mất một số tiền lớn trong chốc lát, chắc chắn Kim Ngưu sẽ cực kỳ đau khổ.

Song Tử (21/5 – 21/6): Sợ mất đi tự do

Song Tử sợ mất đi nhất là tự do, Song Tử là cung Hoàng đạo thích bay nhảy tự do tự tại, ghét bị điều gì trói buộc. Trong thực tế, Song Tử có thể bất đắc dĩ cúi đầu chấp nhận bị hạn chế không gian riêng tư, nhưng không ai có thể trói buộc được tinh thần khao khát tự do của Song Tử. Nếu mất đi tự do, Song Tử sẽ ngột ngạt chết.

Cự Giải (22/6 – 22/7): Sợ mất đi gia đình

Cự Giải sợ nhất là không có cảm giác an toàn, sợ cô đơn và sợ mất đi nhất là gia đình. Cung Cự Giải là con người của gia đình, có sự đồng cảm và rất biết quan tâm đến người khác, nhưng đồng thời Cự Giải cũng có tâm lý dựa dẫm, sợ cô đơn một mình, mong mỏi sự ấm áp của gia đình.

Sư Tử (23/7 – 22/8): Sợ mất đi sĩ diện

Sư Tử sợ nhất là bị mất thể diện, mất tự tin và cả lòng tự tôn của mình. Họ là người kiêu ngạo, tự tin, không chịu thiệt thòi, vì thế cũng dễ gục ngã trước thất bại. Như chúa sơn lâm, Sư Tử có thể vênh mặt với người khác, nhưng lòng tự tôn của Sư Tử lại là thứ không ai được phép chà đạp.

Xử Nữ (23/8 – 22/9): Sợ mất đi sự hưởng ứng của mọi người

Xử Nữ sợ nhất là phạm lỗi, bị phê bình, sợ sự lộn xộn mất trật tự. Và điều mà Xử Nữ sợ mất đi nhất là sự tán đồng và lắng nghe của mọi người. Họ thích trò chuyện, giao lưu với mọi người, nhưng nhất định phải có người lắng nghe và tán đồng lời của Xử Nữ mới được. Nếu không nhận được sự hưởng ứng thích hợp, Xử Nữ sẽ cảm thấy mình không được thừa nhận trên thế giới này.

Thiên Bình (23/9 – 22/10): Sợ mất đi tình bạn

Thiên Bình rất sợ buồn chán, lúc nào cũng muốn có người bên cạnh mình, vì thế Thiên Bình có rất nhiều bạn bè, ồn ào náo nhiệt mới là vui nhất. Thiên Bình sợ nhất là cô đơn, không có bạn bè, sợ mất đi nhất là tình bạn. Nếu bạn bè bỏ mình mà đi thì Thiên Bình sẽ buồn chết mất.

Bọ Cạp (23/10 – 21/11): Sợ mất đi sự tôn nghiêm của mình

Bò Cạp sợ nhất là bị người khác phản bội, sợ không có uy quyền. Họ muốn được mọi người tôn trọng, sợ cảm giác mọi việc tuột khỏi tầm tay. Nếu nhận được sự tôn trọng từ người khác, Bọ Cạp sẽ thấy rất tự tin, ngược lại, khi tôn nghiêm của mình bị xúc phạm, Bò Cạp có khả năng trở nên giận dữ đến mất lý trí.

Nhân Mã (22/11 – 21/12): Sợ mất đi tự do

Những con người Nhân Mã sợ nhất là mất đi tự do giống như Song Tử vậy, cuộc sống buồn tẻ sẽ khiến Nhân Mã chết dần chết mòn mất thôi. Họ lại không ngừng đổi mới, bắt kịp bước đi thời đại, sợ cuộc sống trùng lặp, thiếu tính biến hóa. Nhân Mã ghét cuộc sống tù đọng nhàm chán, bị hạn chế, trói buộc lắm luôn.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Sợ mất đi sự tín nhiệm

Ma Kết có tác phong cẩn thận vững chắc, từng bước tiến tới mục tiêu, không muốn mãi dậm chân tại chỗ. Họ luôn hy vọng mình trở thành người có tiền có quyền, được xã hội kính trọng, và sợ nhất là không có chí tiến thủ, sợ bị bêu xấu mất thể diện. Ma Kết sẽ không chịu được nếu mình không có thành tựu và không được người khác thừa nhận.

Bảo Bình (20/1 – 18/2): Sợ mất đi linh cảm

Bảo Bình có đầu óc phản ứng nhanh nhạy, tư duy linh hoạt, sáng tạo, nếu mất đi linh cảm thì Bảo Bình sẽ trở nên rất tầm thường. Thứ Bảo Bình sợ là tâm hồn bị trói buộc, sợ nhàm chán và lạc hậu nhưng điều Bảo Bình sợ mất đi nhất lại là linh cảm. Bảo Bình cũng rất coi trọng bạn bè, nếu không có bạn bè ở bên, Bảo Bình sẽ thấy cô đơn, nếu bị bạn bè phản bội hay bỏ rơi, cậu ấy sẽ trở nên u uất buồn bã.

Song Ngư (19/2 – 20/3): Sợ mất đi ước mơ

Một con người chỉ toàn mơ mộng thì việc mất đi ước mơ sẽ là cả một cuộc bùng nổ đại chiến trong lòng. Họ thích mơ mộng, có nhiều suy nghĩ lãng mạn, kỳ lạ. Tuy tư tưởng không thực tế nhưng Song Ngư cần chúng để làm trụ cột tinh thần, giải thoát cho chính mình. Song Ngư luôn muốn chìm đắm trong cuộc sống tốt đẹp mà họ tự đặt ra.